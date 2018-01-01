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الإثنين 01/يناير/2018 - 08:19 م

8 يناير.. «العربي للقضاء الإداري» يعقد مؤتمرًا حول «المنازعات الانتخابية»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عماد سليمان
dostor.org/2008676

ينظم الاتحاد العربي للقضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، مؤتمره الدولي الأول، تحت عنوان «دور القضاء الإداري في الفصل المنازعات الانتخابية (ممارسات عربية)»، وذلك في يومي 8 و9 يناير الجاري بفندق الماريوت بالقاهرة.

وفي ذات السياق، قال المستشار محمد رسلان الأمين العام للاتحاد، إن العملية الانتخابية تشهد في كل دول العالم بجميع مراحلها عددا من المنازعات والطعون، ويمكن القول إن التناول السليم والإجراءات الصحيحة لهذه المنازعات يكون له تأثير كبير على درجة مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية وإضفاء ثقة الناخبين بها، ويتم إرساء آليات تسوية المنازعات الانتخابية لضمان التعامل الفعال مع أي مخالفات قد تنشأ في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وذلك لضمان صدق وشفافية الحدث الانتخابي وضمان حقوق كافة الأطراف سواء ناخبين أو مترشحين.

وذكر «رسلان» أن آليات تسوية المنازعات الانتخابية تعددت حول العالم، ولا يمكن القول إنه يوجد نظام «أمثل» للتعامل معها وكذلك لا يوجد تشابه كبير في كيفية تسوية المنازعات الانتخابية وتوزيع الاختصاصات على الجهات المختلفة، وعلى الرغم من تعدد سبل وآليات تسوية المنازعات الانتخابية ما بين إعطاء هذه الصلاحيات لهيئة إدارة الانتخابات أو محكمة بعينها سواء كانت تندرج في محاكم القضاء الإداري او العادي، فإن السمه المشتركة لهذه الآليات في العالم العربي هو وجود دور حيوي وهام للقضاء الإداري في تسوية المنازعات حتى وان اختلفت هذه الآليات فيما بينها.

وبينما توجد أنماط متعددة من آليات تسوية المنازعات الانتخابية والعديد من الأطراف والمؤسسات التي تتولى تلك المسئولية إلا أن هناك مبادئ أساسية يجب أن تتوافر لضمان تحقيق تلك التسوية للعدالة الانتخابية.

ويهدف المؤتمر في فكرته الأساسية إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في الدول العربية الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى الممارسات الدولية الغقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية.

ويضم المؤتمر مشاركين من بين قضاة الدول الأعضاء بالاتحاد العربي للقضاء الإداري وغيرهم من الأطراف المعنية وممثلين من مجلس الدولة الفرنسي، والمجلس الدستوري الفرنسي، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم بالإضافة إلى ممثلي الجهات القضائية المختلفة والوزارات المعنية والإعلام.

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