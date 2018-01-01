14 مُكرّمًا من ملوك الذهب يتحدثون لـ«الدستور»: نتعهد بإنجازات جديدة

ثمّن الرياضيون الذين كرمهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بالقصر الرئاسى، جهود الدولة لدعم الرياضة والرياضيين، مؤكدين أن تقدير الرئيس للإنجازات التى حققوها يعطيهم دفعة لاستكمال مسيرتهم ورفع اسم مصر عاليًا فى المحافل الدولية.

وقال الرياضيون، إن تكريم الرئيس لهم هو الهدية الحقيقية، مؤكدين أن وزارة الشباب والرياضة وفّرت لهم جميع التسهيلات الممكنة، وأنهم لم يطلبوا شيئًا من الرئيس، لأن الوزارة قامت بدورها المنوط بها.



محمد إيهاب:سأُكمل مسيرتى باقتناص ذهبية أولمبياد طوكيو

قال بطل رفع الأثقال محمد إيهاب، إن التكريم الرئاسى جاء ليُكلل مجهوده طوال السنوات الماضية، وخاصة فى ٢٠١٧، التى شهدت حصوله على العديد من الألقاب، أهمها الميدالية الذهبية ببطولة العالم فى أمريكا، و٤ ذهبيات أخرى فى البطولة العربية والآفرو آسيوية، وجائزة أفضل ربّاع عربى فى ٢٠١٧.

وأضاف «إيهاب»، لـ«الدستور»: «الرئيس منحنى وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وهو تكريم أعتبره وسامًا على صدرى، وأهدى هذا التكريم لكل من شجعنى، وأنا فخور بما حققته، وأعرف الطريق إلى ما أريد، وهى ذهبية أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وسأفعلها بإذن الله».



عبير عبد الرحمن: عوضنا عن تجاهل الإعلام

قالت الربّاعة المصرية عبير عبدالرحمن، من المُكرمين رئاسيًا: «كنت سعيدة جدًا، خاصة أن التكريم الرئاسى جاء بعد فترة من التجاهل الإعلامى لإنجازى وتتويجى بميدالية فضية». وتابعت: «لأول مرة ألتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان إحساسًا لا يُوصف.. قال لنا مبروك، ومن نجاح لنجاح». وكانت «عبير» قد حصدت ميدالية فضية خلال مشاركتها فى أولمبياد لندن ٢٠١٢، بعد سقوط منافسيها فى اختبارات للكشف عن المنشطات.



نور الشربينى:تشجيعه أكبر حافز على النجاح

وجهت نور الشربينى، بطلة مصر فى الاسكواش، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد تكريمه لها ودعمه المتواصل للأبطال، قائلة: «تشجيعه يمثل حافزًا أكبر لنا للنجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى البطولات الدولية». وأضافت: «الرئيس طالبنا بأن نستمر فى الإنجازات والتتويج بالألقاب، ووعدناه بالسعى لذلك».

ونجحت «نور» فى اعتلاء تصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش لـ٢١ شهرًا متتاليًا لتواصل بذلك سيطرتها على عرش اللعبة عالميًا.



رحاب أحمد:أتمنى أن نترك بصمة

أكدت رحاب أحمد، بطلة رفع الأثقال البارالمبية: «هذا ليس التكريم الأول لى من الرئيس، فقد كرمنى من قبل، عقب البارالمبياد.. سعيدة للغاية لأن هذا التكريم تشجيع كبير لى». وعن كواليس الحوار الذى دار بينها وبين الرئيس، قالت: «وجهتُ الشكر للرئيس بسبب تخصيصه عام ٢٠١٨ ليكون عام المعاق، وهو ما يعد تقديرًا كبيرًا لذوى الإعاقة».

وأتمت: «أتمنى أن ننجح أنا وباقى زملائى من أبطال مصر فى ترك بصمة خلال عام ٢٠١٨ فى البطولات التى نشارك فيها، خاصة أنه عام ذوى القدرات الخاصة».



جيهان غريب:نتمنى استمرار الاهتمام

عن لحظة التكريم، قالت بطلة رفع الأثقال البارالمبية، جيهان غريب: «أمارس رياضة رفع الأثقال منذ عام ١٩٩٨، ولأول مرة يتم تكريمى من الرئاسة، شعور رائع، ويؤكد اهتمام الرئيس السيسى بأبطال مصر من ذوى الإعاقة». وأضافت صاحبة الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للأثقال البارالمبية: «تكريم الرئيس حافز كبير لنا فى الفترة المقبلة، نتمنى استمرار الاهتمام بنا وبرياضات ذوى الإعاقة، من حيث الإعداد والتأهيل للبطولات العالمية الكبرى».



رمضان درويش: التكريم لن يكون الأخير

أكد رمضان درويش، بطل مصر فى الجودو، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على لقاء أبطال مصر فى الألعاب المختلفة، أكبر دليل على اهتمام الدولة بالرياضة والألعاب الفردية.

وقال درويش: «الرئيس وعد أبطال مصر بأن هذا التكريم لن يكون الأخير، وأنه سيحرص على لقائهم بعد كل إنجاز يتم تحقيقه، معربًا عن سعادته الكبيرة بعد هذا التكريم».

وكان «درويش»، قد حصد الميدالية الذهبية فى منافسات وزن ١٠٠ كجم ببطولة الجائزة الكبرى بأوزباكستان عام ٢٠١٧.



شيماء خلف:فرحة لا تُوصف

قالت شيماء خلف، المُتوجة بفضية وبرونزية بطولة العالم للأثقال، فى شهر ديسمبر الماضى: «فرحتى لا تُوصف، فتكريم الرئيس أفضل هدية لى، خاصة أنه يتزامن مع عيد ميلادى».

وأضافت: «الرئيس التقى بنا من قبل فى عام ٢٠١٧، خلال الماراثون الذى أقيم على هامش منتدى شباب العالم فى نوفمبر، سعادتى كبيرة بلقاء الرئيس وتكريمه لنا».

وكانت شيماء قد ختمت عام ٢٠١٧ بالتتويج بـ٣ ميداليات ذهبية فى البطولة العربية للأثقال، التى أقيمت فى مصر نهاية ديسمبر.



عبدالله هشام: دَفعة لإحراز المزيد من البطولات

قال عبدالله هشام، بطل الكاراتيه، إن استقبال الرئيس السيسى له يعد وسامًا فى حد ذاته، ويؤكد دعم الدولة للمجتهدين والأبطال، وهو ما يعطى دفعة كبيرة لإحراز المزيد من البطولات الدولية. وأضاف أنه تسلم من الرئيس وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وأثنى على البطولات الدولية التى تحققت، وتمنى له التوفيق ولكل أبطال الكاراتيه فى الفترة المقبلة.

وعبّر عن شعوره بالفخر والسعادة بمقابلة الرئيس السيسى، خاصة أنه تقدير كبير لما بذلوه من جهد من أجل رفع علم مصر فى المحافل الدولية.



هانى السيد:قال لى شِد حيلك

أكد بطل السباحة هانى السيد، المتوج ببرونزية بطولة السباحة البارالمبية، ديسمبر الماضى أن «تكريم الرئيس لنا يثبت مصداقيته بأن عام ٢٠١٨ هو عام المعاق، مثلما أكد الرئيس من قبل». وعن كواليس الحوار الذى دار بينه والرئيس، قال: «السيسى قال لى شد حيلك واللى جاى سيكون أفضل».

وأضاف: «لم تكن لنا أى طلبات شخصية للرئيس، كل الشكر على اهتمامه بتكريم أبطال مصر من ذوى الإعاقة».



فاطمة محروس:أعطانا جزءًا كبيرًا من حقنا

فاطمة محروس، أصغر رباعة مصرية بارالمبية، ضمن المكرمين رئاسيًا قالت: «شرف كبير لى أن يكرمنى الرئيس، خاصة أننى فى بداية مشوارى مع رياضة رفع الأثقال، ومازلت ناشئة».

وتابعت: «أتمنى أن يستمر هذا الدعم والمتابعة من الدولة لرياضات ذوى القدرات الخاصة، هذا التكريم يعطينا جزءًا كبيرًا من حقنا، ويُلقى الضوء على إنجازنا الذى لا يهتم به البعض».

وكانت فاطمة صاحبة الـ١٧ عامًا قد تُوجت بميدالية ذهبية فى بطولة العالم البارالمبية بالمكسيك، التى أقيمت فى ديسمبر الماضى.



محمد الديب: لم أتوقع وسام الرياضة

قال محمد الديب، بطل رفع الأثقال البارالمبى: «كان تكريمًا غير متوقع بالنسبة لى ولباقى زملائى، خاصة أن منح وسام الجمهورية يكون بعد البارالمبياد وليس بطولة العالم». وعن كواليس لقائه الرئيس السيسى، قال: «التكريم يمثل شيئًا كبيرًا جدًا بالنسبة لى، خاصة أنه بعد بطولة العالم للأثقال.. الرئيس قال لى أسعد بلقائك.. كلماته كانت حافزًا كبيرًا بالنسبة لى أن أواصل رفع علم مصر فى البطولات المقبلة». وأضاف: «لم يكن لدينا أى طلبات شخصية للرئيس، فما نريده من حيث الإعداد والمعسكرات توجهنا به لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، الذى وافق على ما طلبناه».



راندا تاج الدين:أحسست بدعم كبير

بطلة رفع الأثقال البارالمبية، راندا تاج الدين قالت: «سعيدة جدًا بهذا التكريم.. الرئيس طالبنا بالمزيد من النجاحات، وبالتأكيد تكريمه وكلمات سيادته دعم كبير وحافز كبير لنا فى الفترة المقبلة».

كانت راندا، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، قد تُوجت بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم بالمكسيك بعد رفع ١٣٨ كجم.



شريف عثمان:يعكس اهتمام الدولة بالرياضة

أكد شريف عثمان، بطل رفع الأثقال البارالمبى: «تكريم الرئيس شرف لنا وحافز كبير فى الفترة المقبلة، ويعكس مدى اهتمام الدولة بالرياضة وأبطال مصر فى الألعاب المختلفة فى عهده.. نتمنى الاستمرار فى تحقيق الإنجازات خلال العام الجديد».

وليست هذه هى المرة الأولى التى يُكرم فيها «عثمان» من جانب الرئيس، لكنها الثانية، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم للبارالمبية التى أقيمت فى المكسيك.



على فرج:لا توجد لحظة أعظم منها.. وفخور بما حدث

وصف على فرج، بطل مصر فى الاسكواش، لحظة تكريمه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأنها «لحظة لا يوجد أعظم منها يُمكن تحقيقها»، مؤكدًا أن هذا التكريم شرف لأى رياضى. وأضاف: «الرئيس طالبنا باستمرار النجاح والسيطرة على عرش اللعبة فى العام الجديد ووعدناه بذلك». وتابع فرج: «التكريم يأتى بعد تتويج منتخب الاسكواش ببطولة العالم للفرق.. كل الشكر للرئيس، سأفتخر بهذا التكريم باقى عمرى».

