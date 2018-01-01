قبول المتحولين جنسيًا في الجيش الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن المتحولين جنسيا سيمكنهم الانضمام للجيش الأمريكي لأول مرة اعتبارًا من الاثنين، بموجب أحكام صادرة من محكمتين اتحاديتين، وذلك بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب عدم الطعن في هذه الأحكام.



وقالت هيذر باب المتحدثة باسم البنتاجون ـ في بيان نقله راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم ـ إنه «بموجب حكم المحكمة، تستعد وزارة الدفاع للبدء في قبول طلبات المتحولين جنسيًا للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتبارًا من الأول من يناير، ويجب أن تنطبق جميع الشروط المطلوبة على المتقدمين بالطلبات».



وأعلنت وزارة الدفاع أنها شكلت لجنة من كبار المسئولين لدراسة كيفية تطبيق أمر أصدره ترامب يحظر تجنيد المتحولين جنسيًّا بالجيش.



ورفضت محكمتان اتحاديتان، إحداهما في واشنطن والأخرى في فرجينيا، في الأسبوع الماضي طلب الإدارة الأمريكية بوقف العمل بالأوامر التي أصدرها قضاة محكمة أقل درجة تطالب الجيش ببدء قبول المجندين المتحولين جنسيا.



وقال مسئول في وزارة العدل إن الإدارة لن تطعن في هذه الأحكام، وسيتعين على الوزارة تقديم خطة لترامب في موعد أقصاه 21 فبراير المقبل.



من ناحيتهم، قال محامو الجنود الحاليين المتحولين جنسيًا ومحامون عن متحولين راغبين في الانضمام للجيش: إنهم توقعوا أن تطعن الإدارة الأمريكية في الأحكام أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، وعبروا عن أملهم في ألا يحدث ذلك.