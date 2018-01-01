لجنة خماسية لكشف ملابسات اختفاء 6 قطع أثرية من مقتنيات المتحف

حلفت لجنة خماسية من الهيئة العليا للآثار اليمين أمام نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، لبدء عملها بجرد المتحف الزراعي لكشف ملابسات اختفاء 6 قطع أثرية من مقتنيات المتحف.



وكلّف محمد مؤمن مدير نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة لجنة خماسية مشكلة من الهيئة العليا للأثار تحت إشراف الوزير لجرد مقتنيات متحف الزراعة المصرية القديمة الواقع داخل المتحف الزراعي ومقارنة الدفاتر الرئيسية بالمعروضات، لبيان المفقودات منها حيث تضمنت تحقيقات النيابة فقدان 6 تماثيل أحجار كريمة مدرجة تحت بند قوارض عبارة عن «ضفدعة و5 قنافذ»، وأبلغت لجنة الجرد الداخلية بالمتحف باكتشاف اختفائهم من «فاترينة» العرض عقب الانتهاء من أعمال الترميم قبل الافتتاح المقرر في العام الجديد.



وأجرت النيابة معاينة التصويرية لموقع المتحف، خاصة المكان المحدد بالبلاغ بفقدان التماثيل منه، وأسفرت المعاينة عن عدم وجود آثار عنف بمنافذ المتحف، وعدم تحطيم الزجاج الذي تبين أنه مغلق على المعروضات.