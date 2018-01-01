ضبط راكب بحوزته أقراص مخدرة وحشيش بمطار القاهرة

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، من ضبط راكب حاول تهريب 40 قرصا مخدرا، وقطعة من مخدر الحشيش والمحظور حيازتها داخل أنبوبة مرهم بحقيبته قبيل سفره إلى الإمارات.



أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 910 والمتجهة إلى دبى، اشتبهت وردية التأمين بصالة السفر الدولي بمبنى الركاب رقم 3 فى حقيبة الراكب "س. م"، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها، وبفتح الحقيبة تبين وجود أنبوبة مرهم كبيرة بداخلها 40 قرصا مخدرا وقطعة من مخدر الحشيش والمحظور حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته ووفقا لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وبالمخالفة لقانون الجمارك والاستيراد والتصدير.



وبعرض الواقعة على اللواء طه بيومى مدير أمن مطار القاهرة الدولي، أمر بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه جراء هذه الواقعة.