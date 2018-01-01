الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة وحلايب وشلاتين.



وأضاف الخبراء أن الرياح الجنوبية الغربية تنشط على معظم الأنحاء، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



وبالنسبة إلى حالة البحرين الأحمر والمتوسط فمضطربة وارتفاع الموج في كلا البحرين الأحمر والمتوسط تكون ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية في كلا البحرين الاحمر والمتوسط تكون شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 11 18

وسط الدلتا 12 18

الإسكندرية 10 18

بلطيم 11 17

مطروح 10 17

السلوم 07 17

سيوة 06 17

بورسعيد 12 19

دمياط 13 18

العريش 06 18

رفح 07 17

الإسماعيلية 09 19

السويس 10 19

رأس سدر 08 21

نخل 02 16

نويبع 13 18

طابا 11 17

كاترين 03 14

الطور 09 18

شرم الشيخ 14 20

الغردقة 13 20

مرسى علم 11 20

الفيوم 09 18

بنى سويف 09 18

المنيا 06 19

أسيوط 06 17

سوهاج 07 18

قنا 08 19

الأقصر 08 19

أسوان 08 19

أبوسمبل 09 19

الوادى الجديد 06 18

شلاتين 15 22

ابو رماد 15 22

راس حدربة 15 21

حلايب 16 20