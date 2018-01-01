مصدر: 25 مليار جنيه قيمة تطوير المطارات المصرية

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، ان العام الحالي سيشهد العديد من العمليات والمشروعات الإنشائية العملاقة بجميع المطارات المدنية، وذلك استمرارا لمنظمة التطوير التى ينتهجها مسئولي الوزارة خلال الآونة الأخيرة فى جميع الشركات والقطاعات التابعة للوزارة بقيمة مالية تتجاوز 25 مليار جنيه.



وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية خاصة لـ« الدستور»، أنه من المقرر ان تشمل تلك المشروعات إقامة مشروعات أمنية وخدمية منها إقامة 6 بوابات إلكترونية لفحص السيارات بمطار القاهرة الدولي خلال الشهريين القادمين بقيمة تقدر بـ 2 مليون دولار، وتطوير منظومة الجوازات بجميع صالات السفر والوصول بالأبنية التابعة للمطار، بالإضافة الى الاستمرار فى تطوير الممر الأوسط 05C بمطار القاهرة وتحديثه ورفع كفاءته واستمرار وتطوير باقى الممرات الفرعية، بالتعاون والتنسيق بين القطاع الهندسي بشركة ميناء القاهرة الجوى والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتكلفة تجاوزت 50 مليون.



كما سيتم استكمال إنشاء محطة الكهرباء الثانية والتى ستقوم بتغذية مدينة « ايرو سبورت » والتى بدأت عمليات الإنشاء بها بمدخل المطار.



وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أيضا ان يتم تنفيذ عملية توسعة مبنى الركاب رقم 2 لمطار شرم الشيخ، والذي سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء المبنى خلال ثلاثة شهور على اقل تقدير.



وأضاف أنه المقرر ان يتم إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار برج العرب الدولي والذى يسع 4 ملايين راكب سنويًا، وإضافة 20 موقف انتظار طائرات جديد وهو يعتبر أول مطار صديق للبيئة فى الشرق الأوسط، ورفع كفاءة الممر المساعد والوصلات بمطار برج العرب، كما سيتم رفع كفاءة الممر المساعد لمطار أسوان، وأيضا رفع كفاءة الحقل الجوي بمطار الأقصر، بالإضافة الى زيادة قدرة المنظومة الأمنية والتأمينية لمباني الركاب رقم 2 بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، كما سيتم توفير معدات أمنية وخدمية للمطارات الجديدة سفنكس ومطار العاصمة الإدارية بالقطامية والمقرر افتتاحهما خلال الشهور الأولى من العام الحالي والذين سيعتبران إضافة لمنظومة الطيران المدني والمساعدة فى مشروعات التنمية المستدامة.