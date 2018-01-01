مفاجأة.. رحيل «باسم مرسى» عن الزمالك فى الانتقالات الشتوية

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، حقيقة رحيل مهاجم فريق الزمالك باسم مرسي، عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي.



وقال «عبدالجواد»، خلال برنامج «المُدرج»، المُذاع عبر فضائية «dmc sport»، إن الجهاز الفني للزمالك يدرس حاليًا عودة مصطفى محمد، لاعب الفريق الشاب المعار لنادي طنطا، إلى الفريق في يناير الحالي، لافتًا إلى أن هذا الأمر سوف يفتح الباب أمام رحيل باسم مرسي، مهاجم القلعة البيضاء.



وأوضح أنه في حالة عودة مصطفى محمد، سوف يسعى مسئولو التعاقدات في الزمالك؛ لتسويق باسم مرسي خليجيًا، خاصة أن هناك عروضًا كثيرة جاءت له من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الحالي.



