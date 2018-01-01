الإثنين 01/يناير/2018 - 07:23 ص
17.69 جنيه.. سعر «الدولار» فى البنوك اليوم
dostor.org/2007986
سجل سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، فى مختلف البنوك.
وبلغ سعر الدولار 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع، في أغلب البنوك.
سجل سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، فى مختلف البنوك.
وبلغ سعر الدولار 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع، في أغلب البنوك.
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