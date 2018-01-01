17.69 جنيه.. سعر «الدولار» فى البنوك اليوم

سجل سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، فى مختلف البنوك.



وبلغ سعر الدولار 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع، في أغلب البنوك.



