اليوم.. نظر استئناف «شيما» على حبسها عامين

تنظر جنح مستأنف النزهة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الإثنين، استئناف المطربة «شيما» على حكم حبسها عامين، وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديو خادش للحياء.



كانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، قضت أمس بحبس المطربة شيما ومخرج كليبها «عندى ظروف» الهارب عامين وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء.



وأدلت شيما باعترافات تفصيلية أمام معتز زكريا وكيل النائب العام، وقالت إنها كانت تقيم بمدينة طنطا، وبعد وفاة والدها قررت السفر مع والدتها إلى القاهرة، بحثًا عن العمل للإنفاق على نفسها ومساعدة والدتها.



وأضافت المتهمة، أنها كانت تحلم بالشهرة، وقررت الدخول فى مجال التمثيل والموديلز، وكانت البداية عندما شاركت فى مسابقة «أراب آيدول» ثم صورت فيديو كليب «سونة».



وبمواجهة النيابة للمتهمة بكليب «عندى ظروف»، أقرت أنها من تظهر فيه، ولكنها لم تكن تعلم أنه سيثير كل هذه الضجة، مشيرة إلى أنها كانت أداة فى يد المخرج، الذى كان يوجهها ويطلب منها أداء استعراضات.