فريق من النيابة يُعاين مكان الهجوم على محل لبيع الخمور بالعمرانية

انتقل فريق من نيابة العمرانية بإشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام الأول إلى مسرح إطلاق النيران على محل خمور بمنطقة العمرانية؛ لإجراء المعاينة التصويرية.



وتم تقسيم فريق النيابة العامة إلى قسمين أحدهما يجري معاينة تصويرية لموقع إطلاق النيران ومسرح الجريمة بالكامل، والآخر يتجه إلى مستشفى أم المصريين؛ لإجراء مناظرة لجثتي الضحيتين.



وكان مسلح أطلق النيران على محل لبيع الخمور بمنطقة العمرانية، ما أسفر عن مقتل شخصين.



وكشفت التحريات الأولية، أن مسلحًا يستقل "توك توك"، توقف أمام محل لبيع البيرة والخمور بالعمرانية، وأطلق منه وابلًا من الأعيرة النارية صوب المتواجدين أمامه وفر هاربًا.



وانتقلت قوات الأمن وقيادات مديرية أمن الجيزة إلى مسرح الجريمة وما زال الفحص جاريًا.