وفاة الضحية الثانية فى الهجوم على محل لبيع الخمور بالعمرانية

لفظ عادل بولس عازر، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أم المصريين بالجيزة، وهو الضحية الثانية في واقعة الهجوم المسلح على محل لبيع الخمور في العمرانية، بعد وفاة شقيقه "عادل".



وكان مسلح قد أطلق النيران على محل لبيع الخمور بمنطقة العمرانية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر الذي توفى منذ قليل.



وكشفت التحريات الأولية، أن مسلحًا يستقل "توك توك"، توقف أمام محل لبيع البيرة والخمور بالعمرانية، وأطلق منه وابلًا من الأعيرة النارية صوب المتواجدين أمامه وفر هاربًا.



وانتقلت قوات الأمن وقيادات مديرية أمن الجيزة إلى مسرح الجريمة وما زال الفحص جاريًا.

