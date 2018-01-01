فحص كاميرات المراقبة بمسرح الهجوم على محل خمور العمرانية

حرزت مباحث الجيزة كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المحال بالشارع الذى شهد الهجوم علي محل للخمور، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة شقيقه.



ويفحص فريق البحث بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عددا من كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة لبيان ما إذا كانت أظهرت الجناة من عدمه وتتبع خط هروبهم والجهة التي وصلوا منها إلى المحل.



ورفع خبراء الأدلة الجنائية في حضور النيابة العامة عددًا من فوارغ طلقات نارية من موقع الهجوم على محل لبيع الخمور بالعمرانية وأسفر عن مقتل شقيقين.



فيما تولي الخبراء أخذ عينة من دماء الضحايا ورفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة؛ لفحصها، بالإضافة إلى فحص آثار الطلقات على جدران المحل؛ لبيان أعيرتها ووضع تصور لكيفية حدوثها ومسافة إطلاق النيران.



وكان أطلق مسلحون النيران علي محل لبيع الخمور بمنطقة العمرانية، ما أسفر عن مقتل شخصين.



وأشارت التحريات الأولية إلى أن مسلحا يستقل «توك توك» توقف أمام محل لبيع الخمور بالعمرانية، وأطلق منه وابلا من الأعيرة النارية صوب المتواجدين أمامه وفر هاربًا.



وانتقلت قوات الأمن وقيادات مديرية أمن الجيزة إلى مسرح الجريمة، وما زال الفحص جاريًا.