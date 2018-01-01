شاهد.. آلاف الفرنسيين يحتفلون برأس السنة فى باريس

احتفل آلاف الفرنسيين والسياح بشارع الشانزلزيه بباريس بليلة رأس السنة الميلادية، بمشاهدة عرض بالصوت والضوء على واجهة قوس النصر، والذى جرى نقله عبر خمس شاشات عملاقة على طول الجادة الشهيرة.



وبدأ العرض البصري، الذى نظمته باريس للسنة الرابعة على التوالى عند قوس النصر قبل 20 دقيقة من منتصف الليل، حيث أبرز معالم العاصمة الفرنسية وشوارعها الشهيرة.



وفى تمام منتصف الليل أُطلقت الألعاب النارية وتعالت أصوات الفرنسيين والسياح المتواجدين ترحيبا بالعام الجديد، وسط تأمين أمني من جانب الشرطة الفرنسية.