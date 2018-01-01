بالصور.. شهود عيان يروون تفاصيل الهجوم المسلح على محل لبيع الخمور بالعمرانية

يجري عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة وضباط مباحث قسم العمرانية، مناقشات لشهود العيان على الهجوم المسلح الذي وقع على محل لبيع الخمور، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.



وأفاد مبدئيًا عدد من المتواجدين بشارع الدكتور التابع لدائرة قسم العمرانية، أنهم فوجئوا بتوقف "توك توك"، ظهر منه شخص يحمل سلاحًا آليا وأطلق وابلًا من الأعيرة النارية صوب محل الخمور، وفر هاربا فور سقوط الضحايا.



وتحاول القوات من خلال أقوال الشهود، تجميع مواصفات "التوك توك" الذي استقله الجاني وقت ارتكاب الحادث وتتبع خط سيره وتحديد جهة هروبه.



وكشفت التحريات الأولية أن مسلحًا يستقل "توك توك"، توقف أمام محل لبيع البيرة والخمور بالعمرانية وأطلق منه وابلًا من الأعيرة النارية صوب المتواجدين أمامه وفر هاربًا.



وانتقلت قوات الأمن وقيادات مديرية أمن الجيزة إلى مسرح الجريمة وما زال الفحص جاريًا.