بالصور.. محمد فؤاد يُشعل حفل رأس السنة بـ«الماريوت»

أحيا المطرب محمد فؤاد، حفل رأس السنة في فندق "ماريوت" بمنطقة الزمالك، وسط حضور جماهيري كبير، الذي تفاعل معه بالتصفيق الحار أثناء غنائه.



وشارك "فؤاد" في الحفل، عدد من مطربي الغناء الشعبي، وهم: محمود الليثي، مصطفى حجاج، وبوسي، والراقصة الاستعراضية دينا، وقدم كل منهما مجموعة من أغانيهم الشهيرة والمحبوبة بين جماهيرهم.



يُذكر أن آخر تواجد للنجم محمد فؤاد على الساحة الغنائية، كان من خلال "حفل القرن"، الذي أحياه في بداية ديسمبر الماضي، وشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم التسعينيات.