اليوم.. محاكمة 190 إخوانيًا بقضية «المغارة»

تستكمل محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 190 إخوانيًا، بينهم 60 محبوسين، والمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "المغارة".



تعود أحداث القضية إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

