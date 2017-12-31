الدستور تحاور أبطال «خلاويص» قبل طرحه في السينمات

يشهد الموسم السينمائى الحالى، «رأس السنة»، منافسة شرسة بين ٧ أفلام، تتنوع بين الكوميدى والتراجيدى والأكشن، للحصول على «تورتة» الموسم، وتقدم «الدستور» لقرائها، على مدار حلقات متتالية، التفاصيل الكاملة لتلك الأفلام، من خلال حوارات مع صنّاعها وأبطالها.



وتتضمن قائمة هذه الأفلام: «البدلة» لتامر حسنى وأكرم حسنى، و«طلق صناعى» لحورية فرغلى وماجد الكدوانى، و«بيكيا» لمحمد رجب، و«عقدة الخواجة» لحسن الرداد وهنا الزاهد، و«حليمو» لطلعت زكريا وريم البارودى، و«رغدة متوحشة» لرامز جلال وريهام حجاج، إلى جانب «خلاويص» لأحمد عيد وأيتن عامر، وهو الذى نستعرضه مع أبطاله فى السطور التالية.



أحمد عيد: فكرته مستوحاة من «الاستغماية»

أعاد الفنان أحمد عيد فى فيلمه «خلاويص» تعاونه مع أيتن عامر، مرة أخرى، بعد فترة انقطاع دامت سنوات، فبدايتها التمثيلية كانت معه فى فيلم «رامى الاعتصامى»، كما أنه يجدد فى الفيلم الجديد التعاون مع زميله طارق عبدالعزيز، بعد تجربتهما سويًا فى «فيلم ثقافى». ورغم أن «عيد» كان بعيدًا عن السينما لفترات، لأسباب مختلفة، أهمها عدم وجود السيناريو المناسب وقلة شركات الإنتاج الجادة، فإنه عاد بفيلمين فى وقت قصير على غير عادته، وهما «يابانى أصلى» العام الماضى، وينتظر حاليًا نزول «خلاويص».

■ بداية.. ما الذى تغير فى خريطة أحمد عيد لتقدم عملين فى فترة قصيرة على غير عادتك؟

- لا أخطط لحياتى فى السينما، ولا أتعمد أن أقدم كل فترة أو موسم فيلمًا وحيدًا، وكل ما يربطنى بعدد الأعمال هو السيناريو، الذى يتناسب مع أفكارى وشركة الإنتاج الجادة التى تستطيع تنفيذ العمل، وخلال السنوات الماضية كنت أعانى من هذه المشكلة، خاصة أننى لا أحب أن أقدم الكوميديا من أجل الضحك فقط، لكن أفضّل تلك التى تحتوى على رسالة وقضايا تعبر عن المجتمع المحيط.

وبعد أن قدمت «يابانى أصلى» تلقيت أكثر من عرض وسيناريو، من بينها «خلاويص» الذى عرضته على الشركة المنتجة، وبدأنا فى تنفيذه بعدها بأيام قليلة.

■ ما سبب تسميته بـ«خلاويص».. وعن أى شىء تدور أحداثه؟

- فكرة الفيلم نفسها هى التى جعلتنا نسميه «خلاويص»، لأنه باختصار، ودون حرق لتفاصيل العمل، يحكى عن لعبة شكلت شخصية الكثيرين فى طفولتنا وهى «الاستغماية»، فالفيلم قريب من هذه الفكرة، بمعنى أننا نحاول أن نختبئ من شىء ونهرب منه لأسباب كثيرة، لذا «خلاويص» كان الاسم الأقرب للفكرة، وجميعًا تحمسنا له منذ كتابة السيناريو، ولم نفكر فى تغييره.

■ هل تعانى فى اختيارك لأعمالك؟

- أبذل مجهودًا كبيرًا فى الحصول على فكرة جديدة غير مستهلكة، لأن الجمهور الذى عرفنى منذ البداية ينتظر أفكارًا جديدة ومختلفة، ولا أريد أن أخذله، لكن فى الوقت نفسه هناك أفكار وأعمال تجذبنى جدًا، لكن أعانى من قلة شركات الإنتاج التى تتحمس لها وتنفذها، ودون ذكر أسماء، هناك أعمال كثيرة معى ما زالت مؤجلة حتى الآن، لعدم وجود شركة إنتاج تؤمن بها.

■ فى «خلاويص» تتعاون مع شركة إنتاج تعمل فى الفن لأول مرة.. أليس ذلك مغامرة؟

- النجاح رزق من الله، ومن الممكن أن أقدم عملًا مع شركة إنتاج لها تاريخ كبير ــ ولا قدر الله ــ لا ينجح، لذا فإن تعاونى مع شركة فى أول أعمالها ليست «مغامرة»، خاصة أننى قابلت مسئوليها كثيرًا، ووجدت حماسًا لتقديم عمل مختلف وهادف فى الوقت نفسه، ووجدت أن أفكارنا متقاربة، وكلها أسباب حمستنى جدًا لأن أخوض معهم التجربة.

■ هل تتدخل فى اختيار فريق العمل؟

- لا أتدخل فى اختيار أحد، لكن فى النهاية هناك جلسات عمل، وجميعنا نساهم فى ترشيحات الأبطال وفريق العمل، لكن هذه مهمة المخرج أكثر لأنه «القائد».

■ وماذا عن التعاون مع المخرج خالد الحلفاوى؟

- شركة الإنتاج أسندت المهمة لـ«خالد الحلفاوى»، وجمعتنا بعدها جلسات عمل كثيرة، ومتفائل جدًا به لأنه فى وقت قصير قدم عدة أعمال ناجحة، وهو من المخرجين الشباب المميزين جدًا.

■ ما كواليس تصوير الفيلم؟

- هذا الفيلم تحديدًا، لم أشعر بوقت تصويره، وحزنت جدًا بعد انتهاء التصوير لأنها مرت سريعًا جدًا، دون أن نشعر، لأن الفكرة كانت خفيفة، وكنا نستمتع بالتصوير.

■ لماذا تفرض السرية على أعمالك؟

- لأن هناك أشياء فى الشغل «ماينفعش تتعرف» وأفضل أن تعرف الناس دراما الفيلم وحكايته عندما يعرض.

■ ما توقعاتك للمنافسة هذا الموسم؟

- كل فنان يهتم بشباك التذاكر الخاص بفيلمه، لكننى أهتم أكثر بتقبل الجمهور للفيلم وإعجابهم به، وألا أخيب آمال أحد اشترى تذكرة وذهب للسينما من أجل مشاهدتى، فدائمًا رهانى على الجمهور، وهذا ليس فى موسم بعينه، فسواء كان رأس السنة أو الصيف أو العيد، لا تفرق كثيرًا بالنسبة لى.



أيتن عامر: المخرج ساعدنى بـ«كورس محاماة»

كشفت النجمة أيتن عامر، عن كواليس مشاركتها فى الفيلم، لافتة إلى أنها تؤدى دور «محامية» خلال أحداثه، وهو ما دفع المخرج إلى مساعدتها بـ«كورس محاماة» قبل التصوير.

■ أى شىء جذبك للمشاركة فى الفيلم؟

- «خلاويص» فيلم كوميدى، وعندما قرأت الورق جذبنى لتقديمه، ولم أتردد لحظة واحدة فى قبوله، ووصلت إلى حالة من الإبهار مع قراءة المشاهد الأولى والمعالجة، ورأيت أنه دور مختلف وجديد علىّ تمامًا.

■ ماذا عن دورك فى الفيلم؟

- أقدم دور مُحامية، ولا أستطيع أن أفصح عن الدور بالكامل، لكن ما أريد قوله إنه سيكون مفاجأة، والعمل بشكل عام، به تركيبة أرى أنها مكتملة، سواء من فنانين أو شركة إنتاج أو سيناريو.

■ هل هى جُرأة أن تشاركى فى عمل تنتجه شركة جديدة؟

- أعتقد أنها جُرأة لأى فنان، وتشجيع للأعمال السينمائية، وضخ سوق إنتاجية كبيرة للسينما المصرية، وهى ليست المرة الأولى التى أقدم فيها على التعاون مع شركات جديدة، فكان آخر أفلامى «يا تهدى يا تعدى»، مع شركة «الريماس»، وهى شركة جديدة فى عالم الإنتاج، لكن لا بد أن يرى الفنان عوامل أخرى بجانب الإنتاج حتى يقوم بتشجيع تلك الشركات.

■ كيف كان تحضيرك لشخصية المحامية؟

- كانت صعبة جدًا، لكن ساندنى فى التحضير لها الأستاذ خالد أقدم الحلفاوى، وهو مخرج رائع، وتعاونا معًا من قبل فى «يا تهدى يا تعدى»، وأكثر ما يميزه أنه يشتغل على السيناريو جيدًا، ويكتب كل شىء عن الشخصية وما سأقوله. كنت أجهل مهنة المحاماة، وهى صعبة جدًا، فهناك مصطلحات ومسميات خاصة بالقانون لا أعلمها، وكنت أجد صعوبات شديدة فى استخدام مرادفات مهنة المحاماة، والحمد لله تغلبت على هذه الجزئية بمساعدة المخرج.

■ فى نفس الموسم تنتظرين عرض فيلم «بيكيا».. هل وجدت صعوبة فى القيام ببطولة فيلمين؟

- «بيكيا» انتهيت من تصويره نهائيًّا، وهناك فرق كبير بين دورى فى «خلاويص» و«بيكيا»، ولم أجد أى صعوبة للقيام ببطولة فيلمين فى وقت واحد، لأننى أعد جدولًا بين كل عمل وآخر، أما عن شخصيتى فى «بيكيا»، فأقدم دور فتاة تعمل فى الخردوات والأشياء القديمة، وتعاملت مع محمد رجب من قبل، وسعيدة جدًا بالعمل معه.



المنتج: أول أفلام شركتى

قال المنتج السينمائى محمد مازن، إن فيلم «خلاويص» هو أول إنتاجاته الفنية، بعد أن أسس شركة «موف أب» للإنتاج، مشيرًا إلى أنه واحد من جمهور الفنان أحمد عيد، ويحبه جدًا على المستوى الشخصى.

وأضاف «مازن»: «دخولى فى صناعة السينما جاء لحبى لتلك الصناعة، ونحن قررنا أن نقدم أعمالًا مختلفة، بالإضافة إلى أن هناك مفاجآت كبيرة قادمة، وتعاقدت مع كثير من النجوم فى إطار خطة فنية مختلفة خلال ٢٠١٨».



محسن منصور: العمل يعيش فى تاريخ السينما

قال الفنان محسن منصور، أحد المشاركين فى الفيلم، إن الفنان أحمد عيد كان دفعته بمعهد الفنون المسرحية، لكنها المرة الأولى التى يتعاون فيها معه فى هذا العمل، الذى ألفه كل من لؤى السيد وفيصل عبدالصمد. وأضاف منصور: «عند ترشيح عيد لى للمشاركة فى العمل لم أستطع الرفض لأسباب أهمها الصداقة القائمة بيننا، بالإضافة إلى أن أفكار الفيلم جاذبة ومختلفة، وتستطيع مشاهدتها فى أى وقت، فهو فيلم يعيش فى تاريخ السينما ويدخل البيوت دون خدش لحياء الأسرة». وتابع: «فكرة الفيلم حول لعبة (خلاويص)، التى كنا نلعبها فى طفولتنا، والفيلم به جرعات مكثفة من الكوميديا تجعل الجمهور يفكر فى قضايا كثيرة».



سامى مغاورى: أنا ضابط حائر بين الرحمة والقانون

أعرب الفنان القدير سامى مغاورى، عن سعادته بالمشاركة فى الفيلم، والعمل مع الفنان أحمد عيد، والمخرج خالد الحلفاوى، فضلًا عن سعادته بوجود شركة إنتاج جديدة، وهذا ما تحتاجه صناعة السينما.

وقال «مغاورى»: «تعاونت مع عيد من قبل فى أكثر من عمل فنى، وكذلك تعاونت مع الحلفاوى فى فيلم (زنقة ستات) مع حسن الرداد وإيمى سمير غانم».

وعن دوره فى العمل، أكد مغاورى أنه يقدم شخصية «مأمور سجن» حائر بين القانون والرحمة، ودائمًا يطرح سؤالًا على نفسه: «هل أتنازل عن الرحمة من أجل القانون.. أم العكس؟».



طارق عبدالعزيز: إعلامى مشاغب يفتح القضايا الشائكة

قال الفنان طارق عبدالعزيز: إن فيلم «خلاويص» فيلم رائع، أستمتع بكواليس تصويره مع المخرج خالد الحلفاوى والمؤلفين، وأيتن عامر وأحمد عيد، وجميع المشاركين فى العمل. وعن شخصيته فى الفيلم، أضاف: «أقدم شخصية (أمجد) وهو إعلامى يثير كثيرًا من القضايا الشائكة، ودورى فى الفيلم ليس كبيرًا، لكن هذه النوعية من الأفلام المهمة لا بد أن نتواجد فيها».

وأشار إلى أن وجود كم كبير من الأفلام فى موسم رأس السنة يعد تشجيعًا للمنتجين، ما يعيد للسينما ريادتها مرة أخرى، وهو أيضًا إحدى وسائل المنافسة القوية للمواسم الأخرى، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى.

