مصادر: القاهرة تُبلغ «فتح» ضيقها من تأخر إنجاز المصالحة

اعتبر نائب رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس» الفلسطينية، صالح العارورى، أن قيادة حركة «فتح» غير قادرة على تطبيق المصالحة الفلسطينية بالمعايير الوطنية، القائمة على مواجهة الاحتلال، مؤكدًا أن «حماس» مُصرة على خيار المصالحة، وأنه لا تراجع عن هذا القرار.



وأكد «العارورى»، فى حواره مع قناة القدس الفلسطينية، أن «حماس» مستعدة للاستجابة لأية دعوة قد توجهها القاهرة مرة أخرى، مضيفًا أنها مستعدة لتقديم تنازلات من أجل إنجاح المصالحة الداخلية، عدا التنازلات التى تأتى لمصلحة الاحتلال كنزع سلاح المقاومة.



وحمّل «العارورى» كلًا من إسرائيل والولايات المتحدة مسئولية تباطؤ سير المصالحة، معتبرًا أن استمرار الانقسام يصب فى مصلحتهما ويخدمهما سياسيًا وميدانيًا. فى المقابل، نقلت صحيفة «الحياة» اللندنية، أمس، عن مصادر مصرية أن القاهرة أبلغت عضو اللجنة المركزية ومسئول العلاقات الوطنية فى حركة «فتح» عزام الأحمد، بــ«ضيقها» من تأخر إنجاز المصالحة مع حركة «حماس»، ونقلت إليه تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسى على «ضرورة إنجازها والمضى قدمًا نحو تحقيق وحدة الصف الفلسطينى لمواجهة التحديات الراهنة».



وأشارت المصادر إلى أن مسئولين أمنيين كبيرين التقيا «الأحمد» خلال زيارته القاهرة الأربعاء الماضى، للمشاركة فى مؤتمر البرلمان العربى فى جامعة الدول العربية، واستمعا إلى ملاحظاته على أداء مسئولى «حماس» فى ملف المصالحة. كما أبلغاه بإمكان عودة وفد أمنى مصرى إلى قطاع غزة للبحث فى المسائل التى تعيق إتمامها.



وأكدت مصادر فلسطينية فى القاهرة لـ«الحياة» أن عودة الوفد الأمنى المصرى إلى غزة «ليست فقط لمجرد عقد اجتماعات نوايا، بل مرتبطة بتغيير جدى على أرض الواقع».



وأفادت المصادر المصرية بأن القاهرة، التى غادر وفدها الأمنى غزة بداية ديسمبر الماضى، لاحظت عدم اهتمام الطرفين بتحقيق «روح» الاتفاق وتحويل تأكيداتهم وأقوالهم إلى أفعال.

