«السلامة والجودة» ورشة عمل للعاملين بميناء القاهرة الجوي

نظمت شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم، ورشة عمل للتوعية بأهمية نظام الإدارة المتكامل للجودة والسلامة والبيئة والصحة المهنية لكل شركات وقطاعات الطيران المدني.



ونظمت الورشة بإشراف شريف فتحي، وزير الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.



وشارك في الورشة عدد من الكوادر في كل الشركات والقطاعات التابعة لوزارة الطيران، وألقي عدد من الخبراء والمتخصصين محاضرات تناولت أهمية تطبيق هذه النظم لارتباطها بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية وتهدف إلى الارتقاء في الأداء وضمان سلامة الأفراد والحفاظ على البيئة.