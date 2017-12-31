شاهد بـ«كنيسة حلوان»: الإرهابي مُصاب بعقدة نفسية تجاه الأقباط

حُكم عليه بالسجن عدة مرات لاعتدائه على السكان.. وطلّق زوجته ورحل عن المنطقة منذ 5 أعوام



واصلت نيابة حلوان، برئاسة المستشار أحمد سليم، وتحت إشراف المحامى العام المستشار تامر العربى، تحقيقاتها الموسعة، فى واقعة إطلاق إرهابى، النيران على كنيسة مار مينا فى منطقة حلوان، الجمعة الماضية.

واستمع أحمد مصطفى، وكيل نيابة حلوان، إلى أقوال شهود عيان، من بينهم، ميكانيكى يمتلك ورشة بمحيط الكنيسة، وقال إنه تعرف على هُوية الإرهابى، إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، ٣٧ سنة، ويعمل فى تصنيع الألوميتال، مشيرًا إلى أنه كان يقطن فى المنطقة منذ ٥ أعوام، لكنه رحل عنها، بسبب عقدة نفسية تجاه الأقباط أصيب بها، منذ ٢٥ عامًا.

وأضاف الشاهد، أن تاريخ العقدة النفسية التى أصيب بها الإرهابى، يرجع لمشاجرة والده منذ زمن بعيد، مع عدد من المسيحيين، وتسبب فى وفاة أحدهم، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وتُوفى داخل الحبس.

وتابع أن هذه الواقعة، رسخت أزمات عدوانية لدى الإرهابى تجاه الأقباط، الذين يكثر عددهم فى المنطقة، وحاول كثيرًا ممارسة البلطجة على السكان عامة، والمسيحيين خاصة، فى فترات زمنية سابقة، حتى سجن عدة مرات فى قضايا فرض سيطرة وتعدٍّ.

وأوضح الشاهد أن الإرهابى طلق زوجته منذ ٥ أعوام، وترك المنطقة ولم يعد إليها غير يوم الواقعة، مضيفًا: إنه شاهد الإرهابى يوم الواقعة، يمشى مترجلًا، ويحمل سلاحًا آليًا، ويطلق النيران بعشوائية، وإن الأهالى حاولوا منعه من إطلاق الرصاص، واستيقافه، إلا أنهم فشلوا، حتى تمكنت قوات الأمن من إصابته فى قدمه، واستطاع السكان السيطرة عليه.

واستمعت النيابة لأقوال أحد أهالى الضحايا، الذى أكد فقدانه نجلى عمه فى الواقعة، كما أصيبت سيارته بطلق آلى، لم تستخرجه مصلحة الأدلة الجنائية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يشعر بالقلق من استخدام السيارة وهى على هذه الحالة.

وفرغت النيابة، كاميرات كنيسة «مارمينا»، وأظهر التفريغ، الإرهابى وهو يستقل دراجة بخارية، ويرتدى خوذة حديدية، ويمسك ببندقية آلية، ويرتدى حزامًا به أماكن متعددة لخزائن آلية، منها ٣ خزائن تمكن من حشو السلاح بطلقاتها، وأطلق بها النيران على الأهالى فى المنطقة بالشارع الغربى.

ورصدت الكاميرات، مشاركة الأهالى فى محاولة السيطرة على الإرهابى، حتى تمكنوا من القبض عليه.

وتسلمت النيابة ٨ فيديوهات من أهالى المنطقة، ترصد الواقعة، وكلفت لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتفريغها وإعداد تقرير حولها، وكذلك فحص مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

واستعلمت النيابة عن حالة الإرهابى، وتبين أنه ما زال يرقد فى غرفة العناية المركزة، بسبب إصابته بطلق نارى فى القدم، تسبب فى تدهور حالته الصحية نتيجة إصابة شريان الدم.

