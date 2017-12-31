«السياحة» تفتش على الفنادق في بداية 2018

أكد عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق، استمرار التفتيش على الفنادق مرتين في العام.

وقال العاصي في تصريحات لـ"الدستور"، إن القطاع يدفع في بداية العام الجديد بلجان لمراقبة الضوابط بالفنادق في البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان؛ للتأكد من أنواع الطعام المقدم للسائحين ومدى جودته.



وأضاف أن اللجان تضم مفتشين ذوي خبرة في مجال الخدمات الفندقية والأطباء البيطريين؛ للتأكد من التزام هذه المنشآت بالمواصفات الفندقية والاشتراطات المتفق عليها في تقديم الخدمات.