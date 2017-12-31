وزير النقل: 51.5 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

توجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى محطة سكك حديد كوم أمبو، وتفقد أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر، ووجه مسئولي السكك الحديدية بحسن التعامل مع الركاب.

والتقى الوزير عددا من الركاب للاستماع إلى مقترحاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة.



وأكد عرفات أن العمل يجري على قدم وساق في تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية لتقديم مستوى خدمة أفضل للركاب.



واستقل الوزير كابينة جرار القطار رقم 87 (قطار نوم) في المسافة من كوم أمبو حتى الأقصر للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، والاطلاع على المشكلات التي تواجه قائد القطار أثناء المسير بالقطار والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار وحالة السكة من قضبان مزلقانات وإشارات.



وأكد وزير النقل أنه يثمن دور سائقي القطارات وجميع طوائف التشغيل الذين يبذلون جهدا كبيرا فى تقديم الخدمة للمواطنين.



وتفقد عرفات، محطة الأقصر للسكك الحديدية، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة للركاب، موضحًا أن الوزارة تنفذ مشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد بتكلفة إجمالية 51.5 مليار جنيه، تشمل تحديث إشارات وشراء جرارات وعربات جديدة.



