القاهرة : الأحد 31 ديسمبر 2017
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الأحد 31/ديسمبر/2017 - 08:34 م

أين يقضى الوزراء أول أيام العام الجديد؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2007827

«اجتماعات.. جولات.. متابعة الأزمات».. هكذا انقسم الوزراء فى أول يوم من العام الجديد، إذ انتظموا فى أداء مهامهم دون راحة، بل أعلنوا حالة الطوارئ فى الوزارات لتأمين احتفالات المصريين، وأيضًا متابعة الأسواق وانتظام المواصلات بأنواعها، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية من السلع، والتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة.

الشريف يبدأ من الصعيد
يبدأ الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أول أيام العام الجديد، بجولة تفقدية، صباح اليوم الإثنين، لمحافظتى قنا وسوهاج، برفقة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
ويبحث «الشريف» مع الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، سير العمل فى المشروعات التنموية التى تشهدها المحافظة.

سعفان فى الديوان
أكدت مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة، أن الوزير محمد سعفان، أصدر تعليمات مشددة بانتظام العمل داخل المديريات وديوان الوزارة، تزامنًا مع بداية العام الجديد. وأوضحت المصادر، أن «سعفان» سيتواجد، اليوم، بديوان الوزارة، لمتابعة سير العمل بالشركات والمصانع وأوضاع العمال، ويعقد العديد من الاجتماعات لبحث الملفات التى تشرف عليها الوزارة.

مدبولى.. وزير بـ«روحين»
كشفت مصادر مقربة من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء، عن أنه تابع عمله حتى الرابعة من عصر آخر أيام العام المنتهى، أمس الأحد، فى اجتماعات مجلس الوزراء.
وتابعت أن «مدبولى» استكمل أعماله بعد الرابعة عصرًا فى مكتبه بديوان وزارة الإسكان، قائلة إن وزير الإسكان سيتابع مهامه، اليوم، بشكل طبيعى بين المجلس والوزارة.

عماد.. فى غرفة الأزمات
قال مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، إن الوزير الدكتور أحمد عماد، يباشر مهام عمله فى أول يوم من عام ٢٠١٨ داخل غرفة أزمات وزارة الصحة، لمتابعة خطة تأمين الوزارة لأعياد الميلاد.

عرفات.. رايح جاى
«من أسوان إلى القاهرة»، هكذا يقضى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أول أيام العام الجديد، بعدما عاد، مساء أمس، من أسوان، إلى مقر الوزارة فى القاهرة لمتابعة سير العمل.

المصيلحى يغرق فى «التموين»
يتابع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، ملفات الوزارة من داخل مكتبه، فى أول أيام العام الجديد، وفق تأكيد محمد سويد، المتحدث الرسمى باسم الوزارة.
وأشار «سويد»، إلى أن الوزير يدرس جميع ملفات الوزارة المتعلقة بالعام الجديد، كما يتابع الحملات على الأسواق لضبطها.

عبدالغفار.. يطمئن على الامتحانات
أكد مصدر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الدكتور خالد عبدالغفار، يتواجد اليوم، بديوان الوزارة لعقد اجتماعاته واستكمال مهمامه، موضحًا أن الوزير يتابع يوميًا سير العملية الامتحانية بالجامعات، وتلقى شكاوى خاصة من الطلاب.

البنا.. بين الوزارة وأسرته
فيما قال مصدر مقرب من الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزير ليس لديه أى ارتباطات، اليوم، سوى اللقاءات الرسمية الخاصة بالعمل، مشيرًا إلى أنه سيقضى، اليوم، مع أسرته وأقاربه فى القاهرة.

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