لماذا حرمت دار الإفتاء عملة «بيتكوين»؟
حرمت دار الإفتاء، عملة «البيتكوين» الإلكترونية، ووصفتها بأنها خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
ورأت دار الإفتاء أن مستخدميها يمثلون خطرًا على الأمن القومي.
وترصد «الدستور» أسباب تحريم عملة البيتكوين.
• لا يمكن للدولة مراقبتها.
• لا يمكن التحكم بها فهي شبكية إلكترونية، وتعني من الناحية النظرية، أنه لا يمكن للسلطة المركزية «الدولة»، جردها أو حتى حصرها.
• لا تخضع لمراقبة.
• سهلت العملة الإلكترونية تدولها دون الرجوع لمصاريف فالبنوك لا تسمح بفتح حساب دون «هوية»، وساعدت المشبوهين والخارجين على القانون.
• تحتفظ العملة الإلكترونية بالسرية التامة لصاحبها، فيمكن للمستخدم، أن يعقد «عناوين» العمليات المتعددة، بسحب رصيد وإيداع أخر، فهي لا ترتبط بأسماء أو غيرها من المعلومات تحديد الهوية الشخصية.
• لا تفرض رسومًا مثل المصارف، وهو ما يظلم الدولة.
• تسمح بالتهرب الضريبي.