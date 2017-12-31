القاهرة : الأحد 31 ديسمبر 2017
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الأحد 31/ديسمبر/2017 - 08:27 م

لماذا حرمت دار الإفتاء عملة «بيتكوين»؟

لماذا حرمت دار الإفتاء
مصطفى عبدالله
dostor.org/2007824

حرمت دار الإفتاء، عملة «البيتكوين» الإلكترونية، ووصفتها بأنها خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
ورأت دار الإفتاء أن مستخدميها يمثلون خطرًا على الأمن القومي.
وترصد «الدستور» أسباب تحريم عملة البيتكوين.
• لا يمكن للدولة مراقبتها.
• لا يمكن التحكم بها فهي شبكية إلكترونية، وتعني من الناحية النظرية، أنه لا يمكن للسلطة المركزية «الدولة»، جردها أو حتى حصرها.
• لا تخضع لمراقبة.
• سهلت العملة الإلكترونية تدولها دون الرجوع لمصاريف فالبنوك لا تسمح بفتح حساب دون «هوية»، وساعدت المشبوهين والخارجين على القانون.
• تحتفظ العملة الإلكترونية بالسرية التامة لصاحبها، فيمكن للمستخدم، أن يعقد «عناوين» العمليات المتعددة، بسحب رصيد وإيداع أخر، فهي لا ترتبط بأسماء أو غيرها من المعلومات تحديد الهوية الشخصية.
• لا تفرض رسومًا مثل المصارف، وهو ما يظلم الدولة.
• تسمح بالتهرب الضريبي.

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