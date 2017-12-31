خاص.. وعود المحافظين في 2018

مع بداية العام الجديد، اعتمدت جميع محافظات الجمهورية، خُطة عاجلة لاستكمال المشروعات التنموية، فى ظل تشديدات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة افتتاح أغلب المشروعات القومية، منتصف عام ٢٠١٨، للبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة.

وخصصت الدولة مليارات الجنيهات لتنمية المحافظات، والقضاء على العشوائيات، إلى جانب إحلال وتجديد البنية التحتية، من طرق وشبكات مياه، وصرف صحى، وأيضًا رفع كفاءة محطات الكهرباء لتغطية الاحتياجات الأساسية.

كما تُسابق بعض المحافظات، الزمن لافتتاح المدن الجديدة بها، مثل «المنصورة الجديدة»، و«أسيوط الجديدة»، و«السويس الجديدة»، لتخفيف الضغط السكانى، وأيضًا العمل على تطوير مستشفيات المرحلة الأولى لتطبيق قانون «التأمين الصحى الشامل»، لتكون جاهزة لتطبيق القانون منتصف العام.. «الدستور» تجولت فى المحافظات لترصد مشروعات عام ٢٠١٨ إلى أين وصلت ومتى سيتم الانتهاء منها؟



الجيزة

تطوير 6 مناطق عشوائية

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أنه خلال عام ٢٠١٨ سيتم الانتهاء من تطوير ٦ مناطق عشوائية غير مخططة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وتطوير منطقتى أرض اللواء وميت عقبة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

القليوبية

62 مشروعًا بـ3 مليارات

ذكر اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم، أن عام ٢١٠٨ سوف يشهد تنفيذ ٦٢ مشروعًا بقرى المحافظة، ما بين توسعات محطة معالجة وإنشاء محطات صرف صحى، وإقامة شبكات انحدار وغرف تحكم بتكلفة إجمالية نحو ٣ مليارات جنيه.

كفرالشيخ

منطقة استثمارية بـ200 مليار

أعلن المحافظ اللواء السيد نصر بدء تنفيذ المنطقة الاستثمارية، بالطريق الدولى الساحلى، بطول ٢٥ كيلومتر، بتكلفة ٢٠٠ مليار جنيه، خلال عام ٢٠١٨ لتنفيذ المنطقة، والتى تضم مشروعات تنموية وسياحية عملاقة.

الشرقية

إنشاء 147 مدرسة

قال المحافظ اللواء خالد سعيد، إنه من المقرر إنشاء ١٤٧ مدرسة خلال العام الجديد، بتكلفة ٩٠٠ مليون جنيه.

وأضاف أنه جارٍ الانتهاء من عدة مشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

الغربية

أول ظهير صحراوى منذ 50 عامًا

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الإقليم، أن أهم تحديات السنة الجديدة الانتهاء من مشروع الظهير الصحراوى، ليكون الأول منذ أكثر من ٥٠ عامًا، مشيرًا إلى أن المنطقة المرشحة ستكون امتدادًا للنوبارية أو طريق الضبعة.

الدقهلية

إنهاء «القطار المكهرب»

قال الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، إن عام ٢٠١٨ سيشهد الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة «المنصورة الجديدة».

وأضاف أنه سيتم أيضًا الانتهاء من مشروع القطار المكهرب من المنصورة إلى «المنصورة الجديدة»، وقريبًا سيتم توقيع عقود تنفيذه.

المنوفية

المستشفى العسكرى

«عام ٢٠١٨.. سيشهد بناء المستشفى العسكرى بمدينة شبين الكوم»، هكذا أكد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية.

وتابع أن المحافظة تسعى للانتهاء من طريق «شبين الكوم - طملاى»، الذى يسهم فى تقليص الفارق الزمنى بين السادات وشبين الكوم.

دمياط

افتتاح «مدينة الأثاث».. قريبًا

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، قال إن المحافظة ستشهد طفرة هائلة ونهضة اقتصادية خلال ٢٠١٨، من خلال مشروع «مدينة الأثاث»، مؤكدًا الانتهاء منه قريبًا. وأضاف أن المشروع يعد نقلة اقتصادية كبيرة للمحافظة.

البحيرة

المسح الشامل لمرضى «سى»

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ الإقليم، أنه فى منتصف العام الجديد سيتم الانتهاء من المسح الشامل لمرضى فيروس «سى» وسحب جميع العينات لأبناء المحافظة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعلان مصر خالية من الفيروس عام ٢٠٢٠.

الإسماعيلية

افتتاح «أنفاق القناة»

أكد المحافظ اللواء ياسين طاهر أنه سيتم افتتاح أنفاق قناة السويس، فى يونيو المقبل.

وأضاف أنه سيتم أيضا تسكين المرحلة الأولى من مشروع الإسماعيلية الجديدة، فى شهر يونيو أيضًا، بالتزامن مع البدء فى المشروعات الكبرى لمنطقة قناة السويس.

بورسعيد

التأمين الصحى وحقل ظهر

أوضح المحافظ اللواء عادل الغضبان عن أنه سيتم فى ٢٠١٨ تنفيذ أهم مشروعين، تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى يوليو المقبل، بينما يبدأ الإنتاج بشكل فعلى ومنتظم لحقل ظهر خلال فترة قريبة جدًا.

السويس

تدشين «السويس الجديدة»

كشف اللواء أحمد حامد، محافظ الإقليم، عن افتتاح ١٨ مشروعًا خلال ٢٠١٨، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام بتكلفة ٤٤ مليون جنيه، وأعلن المحافظ تدشين مدينة السويس الجديدة، على مساحة ٨ آلاف و٦٤٦ فدانًا.



الفيوم

القضاء على أزمة الصرف الصحى

قال المحافظ الدكتور جمال سامى، إن العام الجديد سيشهد القضاء تمامًا على مشاكل الصرف بـ«القرى المبللة» التى تعانى ارتفاع منسوب المياه فيها، وهى قرى السعيدية وسرسنا وفرقص، التى كانت غارقة فى مياه الصرف الصحى.

المنيا

منطقة حرة للمدينة النسيجية

كشف عصام البديوى محافظ الإقليم، عن إقامة المنطقة الحرة العامة للمدينة النسيجية، فى العام الجديد، بعد موافقة الدولة على إقامتها على مساحة ٣٠٦ أفدنة، بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل.

أسيوط

محطة كهرباء غرب

أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، الانتهاء من مشروعات قناطر أسيوط الجديدة، ومحطة كهرباء غرب، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خلال العام الجديد. وقال إنه يسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

مطروح

افتتاح «المدرسة النووية» فى أبريل

فى مطروح، أعلن المحافظ اللواء علاء أبوزيد، أن عام ٢٠١٨ سيشهد الانتهاء من المدرسة النووية، وسيبدأ العمل بها رسميًا فى أبريل المقبل، وكذلك سيتم افتتاح المرحلة الأولى من جامعة مطروح الجديدة خلال أبريل أيضًا.

أسوان

مزارع للدواجن بـ890 مليونًا

أكد المحافظ اللواء مجدى حجازى أن هناك حزمة كبيرة من المشروعات العملاقة والإنجازات التنموية، تتم على أرض الواقع، منها مزارع إنتاج الدواجن بتوشكى باستثمارات ٨٩٠ ميلون جنيه، وأشار إلى أن هذا المشروع، سيوفر نحو ٢٠٠٠ فرصة عمل.

قنا

التغلب على انقطاع المياه

وعدّ اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ الإقليم، الأهالى بحل مشكلات انقطاع المياه، والمياه الملوثة، والصرف الصحى، خلال الشهور الأولى من العام.

وأوضح أنه يجرى العمل على إنشاء عدد من محطات المياه بمدن المحافظة.

البحر الأحمر

القضاء على العشوائيات

أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن العام الجديد سوف يشهد تسليم الوحدات السكنية للقضاء على العشوائيات بمختلف مدن المحافظة، بالإضافة لافتتاح المرحلة الأولى من الممشى السياحى الجديد بطريق النصر.

جنوب سيناء

الانتهاء من جامعة سلمان

أكد المحافظ اللواء خالد فودة، أنه سيتم الانتهاء من جامعة الملك سلمان خلال عام ٢٠١٨، مشيرًا إلى أن الجامعة تقام على مساحة ٣٠٠ فدان، بمدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم العديد من الكليات المختلفة، بتكلفة ٢.٥ مليار جنيه.





