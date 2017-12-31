شاهد.. كيف استعدت مقاهي وسط البلد للاحتفال برأس السنة؟

حالة من البهجة تسيطر على شوارع وسط القاهرة، الأضواء تملئ الأجواء، تزينت المقاهي والبارات والمحال بثوب بابا نويل استعدادًا للحظات الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة على النموذج المصري.



أغاني شعبية تملأ المقاهي، أصوات المعازف، والآلات الموسيقية تسري في الأجواء، أشجار أعياد تزين الأرجاء في كل جهة متراصة حول المقاعد، ما جعلنا نتساءل كيف استعدت المقاهي للاحتفال بالعام الجديد.



وقال هاني أبو الملك صاحب إحدى مقاهي شارع طلعت حرب إنه يتمني يوم سعيد ومثله كثير، موضحًا أنهم يستعدون لليوم بخصومات على المشاريب للشباب، بالإضافة إلى تخصيص قسم خاص للعائلات وتقسيم الأماكن بنظام.



وأضاف: أنهم سيعرضون مجسم بالوني لبابا نويل على مدخل الشارع المؤدي للكافيه، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية عند منتصف الليل، مشيرًا إلى أن كل منضدة يصل حسابها إلى 50 جنيها سوف تحصل على مشروبين مجانًا.



وعن الأغاني التي يستعدون لتشغيلها في ليلة عيد الميلاد، أوضح أن البداية ستكون بالأغاني الشعبية وعلى رأسها أوكا وأورتيجا، ومع تأخر الوقت سيبدأ في تشغيل الأغاني رومانسية.



"عروضنا لرأس السنة مختلفة وآخر طربيزة هتقوم ليهم نصيب الأسد"، بهذه الكلمات بدأ الحاج دمس صاحب كافيه الدمس بشارع محمود بسيوني بوسط البلد، أنه يتم زيادة المشاريب وزيادة عدد الكراسي، حيث يزيد الإقبال عليهم من الساعة الثامنة مساءً.



وأضاف أنه يتم عمل عروض لزبائنهم من خلال مسابقات والجوائز عبارة عن ولاعة أو ساعة، وبالنسبة لأخر فرد يبقى على الكافية سوف ينال هدية كبيرة لم يفصح عنها، نظرًا لعنصر المفاجأة بالنسبة للجميع حتى معظم العاملين.



وعن البارات فأغلق كافيه الحرية منذ أيام، الذي يقع بشارع محمد مظلوم بوسط البلد، وذلك لدواع أمنية، فعمره يتجاوز الثمانين عامًا في نفس مكانه لم يغلق يومًا، يعد من آخر المقاهي المرخصة لتقديم الخمور بالقاهرة.

