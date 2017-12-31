القاهرة : الأحد 31 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:27 م

خاص.. وعود المحافظين في 2018
06:32 م

فيديو.. «الداخلية» ترفع استعداداتها لتأمين احتفالات العام الجديد
04:24 م

الليلة.. الرئيس الإيراني يوجه كلمة للشعب
02:30 م

ضبط 60 ألف قضية تموينية و135 مليون لتر بنزين وسولار مهربة بالمحافظات
01:58 م

استدعاء «مُجرِى التحريات» فى واقعة الاعتداء على «وديع فلسطين»
01:26 م

استنفار لتأمين 150 كنيسة فى الجيزة باحتفالات رأس السنة
01:09 م

إحالة أوراق 8 متهمين بـ«اغتيال العقيد وائل طاحون» للمفتى
12:14 م

اعترافات 4 سودانيين متهمين بسرقة الطلاب الوافدين فى مدينة نصر
11:27 ص

استقبال قاضي «وادي النطرون» في عزاء شهداء كنيسة بحلوان (صور)
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة والعظمى بالقاهرة 17
07:40 ص

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب وسط اليونان
05:40 ص

كوكب الشرق.. رحلة أم كلثوم من الموالد إلى العالمية
عالم
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 07:59 م

السعودية تعلن ترحيل أكثر من 65 ألف مخالف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2007809

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد أنها تمكنت خلال الفترة الماضية من إلقاء القبض على أكثر من 300 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشيرة إلى أنها قامت بترحيل 65715 مخالفاً.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان مساء اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر الماضي وحتى نهاية الجمعة الماضية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط (301314) مخالفاً، منهم (167598) مخالفاً لنظام الإقامة و(96889) مخالفاً لنظام العمل و(36827) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

واعلنت الوزارة أن إجمالي المواطنين السعوديين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغوا 109 مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 81 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 28 سعوديًا.

وأضاف البيان أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (47474) مخالفاً وإحالة (43457) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (49703) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم وترحيل (65715) مخالفاً.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

الليلة.. الرئيس الإيراني يوجه كلمة للشعب

منذ حوالي 14 ساعة

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب وسط اليونان

منذ يومين

وسائل إعلام إسرائيلية: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» قريبًا

منذ يومين

أدلة خروج «فلول داعش» من سوريا تحت حماية عسكرية أمريكية

منذ 3 أيام

منع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ بالعالم

منذ 5 أيام

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة

الآن

«بطلة 2017» أنيسة حسونة.. المرأة التي هزمت السرطان

السعودية تعلن ترحيل أكثر من 65 ألف مخالف

إغلاق «هافنجتون بوست عربي» قريبًا.. والإدارة تُسرح العاملين

مقتل شرطي وإصابة 6 في إطلاق نار بأمريكا

الأكثر قراءة

عاجل.. تعطل «واتس آب» قبل ساعات من 2018

ثعبان «بلا باسبور» فى مطار القاهرة

عاجل.. الأردن يرد على مزاعم تورط السعودية والإمارات في الانقلاب على الملك عبدالله

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

ألبومات الصور

بالصور.. «التعليم المفتوح بجامعة المنيا» ينظم حفلًا لختام الأنشطة الطلابية

صعود مصر لكأس العالم وزيارة ميسي.. 72 صورة لمصر في 2017

20 صورة لأم كلثوم لم ترها من قبل

وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين ضد مجلس سامح عاشور

نجم الساعة

«اقلعي حجابك».. قصص فتيات خلعن «الطرحة» بـ«فرمانات عائلية»

الأكثر قراءة

عاجل.. تعطل «واتس آب» قبل ساعات من 2018

ثعبان «بلا باسبور» فى مطار القاهرة

عاجل.. الأردن يرد على مزاعم تورط السعودية والإمارات في الانقلاب على الملك عبدالله

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

كشكول

"التعليم" تخاطب المديريات بتصويبات "كتاب التاريخ" للثالث الثانوي

"عزت" يفتتح مطعم طالبات "زراعة عين شمس" بطاقة 600 وجبة

المطابع تُسلم "التعليم" 97% من كتب "التيرم الثاني"

جـوائز "نواة لريادة الأعمال" في حقيبة طلاب التعليم الفني بأسوان

مدير إدارة جرجا يوصي بتأمين "كونترول" امتحانات النقل في المدارس

ads
منوعات

شاهد.. كيف استعدت مقاهي وسط البلد للاحتفال برأس السنة؟

«SUEZ Runners» يحتفل برأس السنة بالجري على الكورنيش

3 صفعات «تحت الحزام» من الهضبة لشيرين

المثقف

أبرز طقوس فيروز كراوية وضحى عاصي ودينا مندور في ليلة رأس السنة

ولاد الكار

إغلاق «هافنجتون بوست عربي» قريبًا.. والإدارة تُسرح العاملين

الأبراج اليوم

«لو جوزك الميزان».. احذري هذه التصرفات

الصحة

كل ما تريد معرفته عن مرض «كسل العين»

الدستور على فيسبوك
ads