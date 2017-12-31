«مميش» يشهد حفل تكريم العاملين بقناة السويس المحالين للمعاش

شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم، احتفالية تكريم 382 عاملا بلغوا سن التقاعد بإدارات الهيئة في مدن القناة ومكاتبها الرئيسية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، بالصالة المغطاة الرئيسية التابعة للهيئة بالإسماعيلية.



وقدم الفريق مُهاب مميش، الشكر للعاملين المكرمين، وهنأهم باكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيدا بدورهم في إعلاء قيمة وقامة هيئة قناة السويس.



وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، مؤكدا حرص الهيئة على الاستفادة من خبرات العاملين، وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.



وشدد الفريق مميش على أن الهيئة لا تنسى أبناءها، واعدا بتطوير حزمة الخدمات الاجتماعية والصحية لأرباب المعاشات وتلبية كافة احتياجاتهم تقديرًا لمجهوداتهم الجليلة.