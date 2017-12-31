القاهرة : الأحد 31 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:27 م

خاص.. وعود المحافظين في 2018
06:32 م

فيديو.. «الداخلية» ترفع استعداداتها لتأمين احتفالات العام الجديد
04:24 م

الليلة.. الرئيس الإيراني يوجه كلمة للشعب
02:30 م

ضبط 60 ألف قضية تموينية و135 مليون لتر بنزين وسولار مهربة بالمحافظات
01:58 م

استدعاء «مُجرِى التحريات» فى واقعة الاعتداء على «وديع فلسطين»
01:26 م

استنفار لتأمين 150 كنيسة فى الجيزة باحتفالات رأس السنة
01:09 م

إحالة أوراق 8 متهمين بـ«اغتيال العقيد وائل طاحون» للمفتى
12:14 م

اعترافات 4 سودانيين متهمين بسرقة الطلاب الوافدين فى مدينة نصر
11:27 ص

استقبال قاضي «وادي النطرون» في عزاء شهداء كنيسة بحلوان (صور)
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة والعظمى بالقاهرة 17
07:40 ص

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب وسط اليونان
05:40 ص

كوكب الشرق.. رحلة أم كلثوم من الموالد إلى العالمية
عالم
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 07:41 م

سيناتور أمريكي: واشنطن قد تستخدم القوة العسكرية ضد بيونج يانج في 2018

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2007796

توقع عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام، اليوم الأحد، أن يكون 2018 عامًا «بالغ الخطورة»، مؤكدًا أنه سيكون عامًا «يدحض مزاعم قدرة كوريا الشمالية على ضرب أمريكا».

وقال جراهام، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على نسختها الالكترونية، إن هناك احتمالا بأن تستخدم الولايات المتحدة "قوة عسكرية" حال إجراء كوريا الشمالية اختبارا نوويا جديدا، ولم يستبعد "خطر نشوب حرب بين واشنطن وبيونج يانج".

وأضاف السيناتور الأمريكي، أن احتمال استخدام واشنطن قوة عسكرية يزيد بنسبة 70% إذا فجرت بيونج يانج قنبلة نووية أخرى.

وأشار جراهام، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض محاولة احتواء برنامج كوريا الشمالية النووي، وركز على حرمان بيونج يانج من فرصة ضرب الولايات المتحدة بصاروخ مزود برؤوس نووية.

ولفت إلى أن "إيران ستعمل على مراقبة تعامل واشنطن مع أزمة بيونج يانج"، بينما ستراقب بيونج يانج تحركات الحكومة الأمريكية تجاه طهران.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

الليلة.. الرئيس الإيراني يوجه كلمة للشعب

منذ حوالي 14 ساعة

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب وسط اليونان

منذ يومين

وسائل إعلام إسرائيلية: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» قريبًا

منذ يومين

أدلة خروج «فلول داعش» من سوريا تحت حماية عسكرية أمريكية

منذ 3 أيام

منع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ بالعالم

منذ 5 أيام

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة

الآن

شاهد.. كيف استعدت مقاهي وسط البلد للاحتفال برأس السنة؟

«بطلة 2017» أنيسة حسونة.. المرأة التي هزمت السرطان

السعودية تعلن ترحيل أكثر من 65 ألف مخالف

إغلاق «هافنجتون بوست عربي» قريبًا.. والإدارة تُسرح العاملين

الأكثر قراءة

عاجل.. تعطل «واتس آب» قبل ساعات من 2018

ثعبان «بلا باسبور» فى مطار القاهرة

عاجل.. الأردن يرد على مزاعم تورط السعودية والإمارات في الانقلاب على الملك عبدالله

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

ألبومات الصور

بالصور.. «التعليم المفتوح بجامعة المنيا» ينظم حفلًا لختام الأنشطة الطلابية

صعود مصر لكأس العالم وزيارة ميسي.. 72 صورة لمصر في 2017

20 صورة لأم كلثوم لم ترها من قبل

وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين ضد مجلس سامح عاشور

نجم الساعة

«اقلعي حجابك».. قصص فتيات خلعن «الطرحة» بـ«فرمانات عائلية»

الأكثر قراءة

عاجل.. تعطل «واتس آب» قبل ساعات من 2018

ثعبان «بلا باسبور» فى مطار القاهرة

عاجل.. الأردن يرد على مزاعم تورط السعودية والإمارات في الانقلاب على الملك عبدالله

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

كشكول

تأهيل 150 أخصائي اجتماعي للتعامل مع طلاب الأزهر

"التعليم" تخاطب المديريات بتصويبات "كتاب التاريخ" للثالث الثانوي

"عزت" يفتتح مطعم طالبات "زراعة عين شمس" بطاقة 600 وجبة

المطابع تُسلم "التعليم" 97% من كتب "التيرم الثاني"

جـوائز "نواة لريادة الأعمال" في حقيبة طلاب التعليم الفني بأسوان

ads
منوعات

بابا نويل في وسط البلد.. وتشديد أمني على دور السينما (فيديو)

شاهد.. كيف استعدت مقاهي وسط البلد للاحتفال برأس السنة؟

«SUEZ Runners» يحتفل برأس السنة بالجري على الكورنيش

المثقف

أبرز طقوس فيروز كراوية وضحى عاصي ودينا مندور في ليلة رأس السنة

ولاد الكار

إغلاق «هافنجتون بوست عربي» قريبًا.. والإدارة تُسرح العاملين

الأبراج اليوم

«لو جوزك الميزان».. احذري هذه التصرفات

الصحة

كل ما تريد معرفته عن مرض «كسل العين»

الدستور على فيسبوك
ads