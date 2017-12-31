سيناتور أمريكي: واشنطن قد تستخدم القوة العسكرية ضد بيونج يانج في 2018

توقع عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام، اليوم الأحد، أن يكون 2018 عامًا «بالغ الخطورة»، مؤكدًا أنه سيكون عامًا «يدحض مزاعم قدرة كوريا الشمالية على ضرب أمريكا».



وقال جراهام، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على نسختها الالكترونية، إن هناك احتمالا بأن تستخدم الولايات المتحدة "قوة عسكرية" حال إجراء كوريا الشمالية اختبارا نوويا جديدا، ولم يستبعد "خطر نشوب حرب بين واشنطن وبيونج يانج".



وأضاف السيناتور الأمريكي، أن احتمال استخدام واشنطن قوة عسكرية يزيد بنسبة 70% إذا فجرت بيونج يانج قنبلة نووية أخرى.



وأشار جراهام، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض محاولة احتواء برنامج كوريا الشمالية النووي، وركز على حرمان بيونج يانج من فرصة ضرب الولايات المتحدة بصاروخ مزود برؤوس نووية.



ولفت إلى أن "إيران ستعمل على مراقبة تعامل واشنطن مع أزمة بيونج يانج"، بينما ستراقب بيونج يانج تحركات الحكومة الأمريكية تجاه طهران.