نائب رشيد ينجح في تجهيز غرفة الفيش الجنائي الإلكتروني لخدمة الأهالي (صور)

نجح النائب محمد عباسي، عضو مجلس النواب عن مركز رشيد بالبحيرة، في تجهيز غرفة الفيش الجنائي الإلكترونى بمركز شرطة رشيد الجديد وتزويدها بأجهزة التكييف اللازمة.



وقال عباسي، إنه تقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بشأن إنشاء قسم خاص بإستخراج الفيش الجنائي الإلكترونى بمركز رشيد وذلك لرفع المعاناة والمشقة على المواطنين، وتم إحالة الإقتراح من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإقتراحات والشكاوى فى 20 ديسمبر 2016.



وأشار إلى اجتماع بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، في 14 مارس العام الحالي، بحضور وكيل مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، وتوصيتها بتطوير الغرفة المستخدمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية اليدوية إلى وحدة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة وذلك لخدمة مركز رشيد ووادكو وكفر الدوار والمحمودية بالبحيرة، بدلا من الذهاب إلى مديرية أمن البحيرة بدمنهور.