د. محمود خليل يكتب: مصر.. «اللاعب المجهول» في أحداث «الفتنة الكبرى»

يغفل الكثير من المؤرخين الدور الذى لعبته مصر خلال أحداث «الفتنة الكبرى»، رغم أنه معلوم بالضرورة أن المصريين شكلوا عصب الثورة على حكم الخليفة الثالث عثمان بن عفان وشاركوا مع غيرهم من الرافضين لسياسة «عثمان» فى محاصرة داره، حتى انتهى الأمر باستشهاده رضى الله عنه. كان المصريون شديدى الميل إلى على بن أبى طالب وداعمين لفكرة اعتلائه كرسى الخلافة بعد «عثمان». وعندما عادوا إلى مصر ــ بعد اغتيال عثمان ــ شكّلوا ظهيرًا مساندًا لعلى، وتحلقوا حول واليه على مصر حينذاك قيس بن سعد. كان البسطاء من المصريين يؤيدون عليًا، لكن وجهاء البلاد كان لهم رأى آخر، إذ أبدوا ميلًا واضحًا إلى تأييد الخصم، الذى يدير المعركة مع «على» من دمشق، وهو معاوية بن أبى سفيان. وكانت ذريعتهم فى ذلك المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان، لذلك أطلق عليهم وصف: «العثمانية». ولم يكن أمام هذا القطاع سوى التحيز إلى أطراف مصر ليديروا معركتهم مع «العلوية» أو المؤيدين لعلى فى أنحاء البلاد.

كان الصراع بين «العثمانية» و«العلوية»، الحدث الأبرز ضمن الأحداث التى أعقبت اغتيال الخليفة عثمان بن عفان، فحسم موقف مصر لصالح أحد الفريقين كان يعنى انتصارًا مبكرًا لطرفى الخصومة (على ومعاوية)، لذلك احتدم الصراع بين كل من العراق والشام بغية السيطرة على هذا البلد. وفى حين تمكّن «على» من السيطرة على مصر فى بداية المعركة، استطاع معاوية بما تمتع به من دهاء، وعمرو بن العاص بما تميز به من خبرة بمصر والمصريين من قلب الطاولة وحسم المعركة فى الختام لصالح الشام. ومثّل ذلك واحدة من المقدمات التى أدت إلى انتهاء الصراع الدامى بين الطرفين لمصلحة معاوية.

الأقلية «العثمانية» بـ«خربتها» تحارب المصريين «العلوية»

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عندما تولى على بن أبى طالب الخلافة، اختار قيس بن سعد (الأنصارى) واليًا له على مصر، فى إشارة لا تُخطئ إلى سيطرته عليها فى إطار صراعه مع معاوية بن أبى سفيان. وكان الأخير يتحسب للسيطرة العلوية على هذا القطر الذى يقع فى خاصرة الشام، لأن ذلك يعنى أنه أصبح محاصرًا بين جبهتين، جبهة العراق من الأمام، وجبهة مصر من الخلف، لذا كان عليه أن يبذل كل ما يمكنه من محاولات من أجل اقتناصها من «على»، خصوصًا أنه كان يعرف أن هناك رهطًا من وجهاء المصريين يناوئون عليًا، وينحازون إلى مطلب أهل الشام فى الثأر لدم الخليفة الشهيد عثمان بن عفان. وكان يطلق عليهم «العثمانية». تجمع المصريون «العثمانية» فى قرية «خرنبا» (وهى قرية «خربتا» أو «خربتها» حاليا وتتبع مركز كوم حمادة بالبحيرة).

رفض أهل «خربتا» مبايعة «على» وشكلوا جيب نقمة مناوئًا لواليه على مصر «قيس بن سعد». فأرسل الأخير إليهم يقول: «إنى لا أكرهكم على البيعة وإنى كافٍ عنكم؛ فهادنهم جبى الخراج ليس أحد ينازعه». استقرت الحال لـ«على» فى مصر لبعض الوقت، لكن معاوية لم يكن ليترك الأمور تسير هكذا، فأرسل إلى قيس بن سعد رسالة يقول فيها: «سلام عليك، أما بعد، فإنكم نقمتم على عثمان ضربة بسوط أو شتيمة رجل أو تسيير آخر واستعمال فتى، وقد علمتم أن دمه لا يحل لكم، فقد ركبتم عظيمًا وجئتم أمرًا إدًا، فثُب إلى الله يا قيس، فأما صاحبك ــ يقصد على بن أبى طالب ــ فإنا استيقنا أنه الذى أغرى به الناس وحملهم حتى قتلوه، فإن استطعت يا قيس أن تكون ممن يطالب بدم عثمان فافعل وتابعنا على أمرنا ولك سلطان العراقين إذا ظهرت ما بقيت ولمن أحببت من أهلك سلطان الحجاز ما دام لى سلطان، وسلنى ما شئت فإنى أعطيك واكتب إلى برأيك». كان «معاوية» رجل سياسة من طراز رفيع، فقد علم أن مصر دانت لعلى، وأن قيس بن سعد يسيطر على أمورها، فلعب مع الأخير لعبة مزدوجة يختلط فيها أمر الدين بأمر السياسة، فزجره فى بداية رسالته بحرمة الدم المهدور للخليفة المغدور، ثم أتبع ذلك بالإغراء السياسى فوعده بالملك هو ومن أحبب من أهله. وواضح أن الرسالة كان لها تأثير من نوع ما على «قيس»، فرد على معاوية قائلًا: «أما بعد فقد فهمت ما ذكرته من قتلة عثمان فذلك شىء لم أقاربه، وذكرت أن صاحبى هو الذى أغرى به حتى قتلوه، وهذا مما لم أطلع عليه، وذكرت أن معظم عشيرتى لم تسلم من دم عثمان، فأول الناس كان فيه قيامًا عشيرتى، وأما ما عرضته من متابعتك فهذا أمر لى فيه نظر وفكرة، وليس هذا مما يسرع إليه، وأنا كافٍ عنك وليس يأتيك من قبلى شىء تكرهه حتى ترى ونرى إن شاء الله تعالى». يحمل رد قيس بن سعد لينًا واضحًا إزاء معاوية، إذ برّأ نفسه فيها من دم عثمان، وأكد أنه لا يعلم عن ضلوع صاحبه (على) فيه، والأهم من ذلك أنه وعد معاوية بألا يكون عليه وألا يأتيه من قبله ما يكرهه. والسؤال: ما معنى أن يبذل «والى» مثل هذا الوعد لرجل يخاصم الخليفة الذى وضعه على كرسيه؟!.

تقول كتب التاريخ إن «معاوية» بادر إلى التأكيد لمن حوله أن «قيسًا» معهم، ويذهب بعض المؤرخين إلى أن «ابن أبى سفيان» فعل ذلك على سبيل الحيلة والخديعة. وواقع الحال أن الرسالة التى بعث بها قيس بن سعد إليه تؤكد وجود تحول فى موقفه، وأن قيسًا بالفعل كان مستعدًا للتحلل من ولائه لعلى لصالح معاوية. وحديث الرسائل التالية التى يشير إليها بعض المؤرخين ويحاولون من خلالها إثبات أن المواقف الحقيقية لقيس تكشفت بصورة واضحة عن أنه رفض رفضًا قاطعًا مباشرًا الانحياز لمعاوية وأعلن صراحة أنه لا يخون ولى أمره «على بن أبى طالب» لا تنهض كدليل يثبت ولاء قيس بن سعد لعلى. المواقف على الأرض كانت تقول بالعكس، من ذلك ــ على سبيل المثال ــ موقفه من «العثمانية» الذين تجمعوا فى «خربتا» الذى يثير الريبة كل الريبة. فكيف يتركهم هكذا ويجرى عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويحسن إليهم، بل يسمح لهم فيما بعد بالخروج إلى الشام للانضمام إلى جيش معاوية المحارب لعلى، دون أن يتخذ منهم موقفًا حاسمًا؟. الواضح أن موقف والى مصر «العلوى» اختلف بعد رسالة معاوية التى غازلت طموحاته السياسية لمزيد من الحكم والسيطرة. وعندما بلغ عليًا بن أبى طالب ما حدث وأن معاوية يردد فى الشام أن «قيسًا» معه تحرك سريعًا وأقال قيسًا من ولاية مصر وقرر أن يسيّر إليها واليًا جديدًا معروفًا عنه الحسم، وهو الأشتر النخعى.

كان الأشتر النخعى من أشد الرجال ولاء وإخلاصًا لعلى بن أبى طالب، وكان معاوية يعلم شدة بأسه وحسمه، لذا فقد تحرك سريعًا للتخلص منه. يقول «ابن الأثير»: بعث معاوية إلى المقدم على أهل الخراج بالقلزم (الاسم القديم للبحر الأحمر) وقال له: إن الأشتر قد ولى مصر، فإن كفيتنيه لم آخذ منك خراجًا ما بقيت وبقيت. فخرج صاحب الخراج حتى أتى القلزم وأقام به، وخرج الأشتر من العراق إلى مصر، فلما انتهى إلى القلزم استقبله ذلك الرجل فعرض عليه النزول، فنزل عنده، فأتاه بطعام، فلما أكل أتاه بشربة من عسل قد جعل فيه سمًا فسقاه إياه، فلما شربه مات. وأقبل معاوية يقول لأهل الشام: إن عليًا قد وجه الأشتر إلى مصر فادعوا الله عليه، فكانوا يدعون الله عليه كل يوم، وأقبل الذى سقاه إلى معاوية فأخبره بمهلك الأشتر، فقام معاوية خطيبًا ثم قال: أما بعد فإنه كانت لعلى يمينان فقطعت إحداهما بصفين، يعنى عمار بن ياسر، وقطعت الأخرى اليوم، يعنى الأشتر». حزن «على» على «الأشتر» كما لم يحزن على رجل، ونعاه قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون! مالك وما مالك وهل موجود مثل ذلك؟ لو كان من حديد لكان قيدًا أو من حجر لكان صلدًا! على مثله فلتبك البواكى!». وهكذا شاءت الأقدار أن تأتى ولاية مصر إلى محمد بن أبى بكر.

٢

على بن أبى طالب: ألا إن مصر قد افتتحها الفجرة أولو الجور والظلمة

كان أول شىء فعله محمد بن أبى بكر بعد دخوله مصر، أن حاول التخلص من جيب النقمة العثمانى فى قرية «خربتها»، فأرسل إليهم أحد رجاله، واسمه «ابن مضاهم» لقتالهم. فلما مضى «ابن مضاهم» إليهم قتلوه. ازداد المشهد تعقيدًا أمام «على»، بعد أن أحس بعدم قدرة محمد بن أبى بكر على السيطرة على مصر، والتخلص من الحزب «العثمانى»، وتعقد المشهد أكثر وأكثر بعد انقسام جيشه عليه عقب واقعة التحكيم. يقول «ابن الأثير»: «وكان أهل الشام ينتظرون بعد صفين أمر الحكمين، فلما تفرقا بايع أهل الشام معاوية بالخلافة، ولم يزدد إلا قومة، واختلف الناس بالعراق على علىّ، فما كان لمعاوية هم إلا مصر، وكان يهاب أهلها لقربهم منه وشدتهم على من كان على رأى عثمان، وكان يرجو أنه إذا ظهر عليها ظهر على حرب علىّ لعظم خراجها.

يقول «ابن الأثير»: لجأ «معاوية» إلى مشورة من حوله، فدعا عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وبسر ابن أبى أرطأة والضحاك بن قيس وعبدالرحمن بن خالد وأبا الأعور السلمى وشرحبيل بن السمط الكندى فقال لهم: أتدرون لم جمعتكم؟ فإنى جمعتكم لأمر لى مهم! فقالوا: لم يطلع الله على الغيب أحدًا وما نعلم ما تريد. فقال عمرو بن العاص: دعوتنا لتسألنا عن رأينا فى مصر، فإن كنت جمعتنا لذلك فاعزم واصبر؛ فنعم الرأى رأيت فى افتتاحها! فإن فيه عزك وعز أصحابك وكبت عدوك وذل أهل الشقاق عليك. فقال معاوية: أهمك يا ابن العاص ما أهمك! وذلك أن عمرًا كان صالح معاوية على قتال على على أن له مصر طعمةً ما بقى. وأقبل معاوية على أصحابه وقال: أصاب أبو عبدالله، فما ترون؟ فقالوا: ما نرى إلا ما رأى عمرو. قال: فكيف أصنع؟ فإن عمرًا لم يفسر كيف أصنع. فقال عمرو: أرى أن تبعث جيشًا كثيفًا عليهم رجل حازم صابر تأمنه وتثق به فيأتى مصر فإنه سيأتيه من كان على مثل رأينا فيظاهره على عدونا، فإن اجتمع جندك ومن بها على رأينا رجوت أن ينصرك الله».

كان عمرو يريد العودة إلى حكم مصر، وكان يرى أن حاكم هذا البلد تُطاول رأسه رأس خليفة المسلمين، أما معاوية فكان يعلم نية عمرو ورغبته فى طُعمة مصر من جديد، فنصحه بالتؤدة والتمهل، ومخاطبة أشياعهم من «العثمانية»، لكن عمرو كان على ثقة أنه لا مفر من الحرب، وهو ما كان بالفعل. أمر «معاوية» عمرًا بالاستعداد للتحرك وبعث معه ستة آلاف رجل. وسار عمرو فنزل أدانى أرض مصر، فاجتمعت إليه العثمانية، فأقام بهم وكتب إلى محمد بن أبى بكر: أما بعد فتنح عنى بدمك يا ابن أبى بكر فإنى لا أحب أن يصيبك منى ظفر، إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك وهم مسلموك فاخرج منها إنى لك من الناصحين، فأرسل محمد إلى على يخبره بنزول عمرو بأرض مصر وأنه رأى التثاقل ممن عنده ويستمده. فكتب إليه على يأمره أن يضم شيعته إليه ويعده إنفاذ الجيوش إليه ويأمره بالصبر لعدوه وقتاله. وخرج محمد بن أبى بكر لقتال عمرو فى ألفين من جنوده.

كانت الهزيمة من نصيب محمد بن أبى بكر، وانفض جنوده من حوله، فآوى إلى مكان مهجور «خربة» حتى قبض عليه معاوية ابن حديج أحد المقاتلين إلى جوار عمرو بن العاص، وبكل طاقته حاول عبدالرحمن بن أبى بكر إنقاذ أخيه من الموت، وكان فى جيش عمرو، إلا أن «ابن حديج» لم يمكنه من ذلك. يقول ابن الأثير: «قال عبدالرحمن بن أبى بكر لعمرو: ابعث إلى ابن حديج فانهه عن أخى محمد. فبعث إليه يأمره أن يأتيه بمحمد، فقال: قتلتم كنانة بن بشر وأخلى أنا محمدًا؟ (أكفاركم خيرٌ من أولئكم أم لكم براءة فى الزبر؟). هيهات هيهات! فقال لهم محمد بن أبى بكر: اسقونى ماء. فقال له معاوية بن حديج: لا سقانى الله إن سقيتك قطرةً أبدًا، إنكم منعتم عثمان شرب الماء، والله لأقتلنك حتى يسقيك الله من الحميم والغساق! فقال له محمد: يا ابن اليهودية النساجة ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الله، يسقى أولياءه ويظمئ أعداءه أنت وأمثالك، أما والله ولو كان سيفى بيدى ما بلغتم منى هذا. ثم قال له: أتدرى ما أصنع بك؟ أدخلك جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار. فقال محمد: إن فعلت بى ذلك فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله، وإنى لأرجو أن يجعلها عليك وعلى أوليائك ومعاوية وعمرو نارًا تلظى كلما خبت زادها الله سعيرًا. فغضب منه وقتله ثم ألقاه فى جيفة حمار ثم أحرقه بالنار». نهاية مروعة انتهى إليها أمر محمد بن أبى بكر فى مصر، جعلت أخته عائشة تجزع عليه جزعًا شديدًا وقنتت فى دبر الصلاة تدعو على معاوية وعمرو وأخذت عيال محمد إليها، لم يعلم علىّ بمقتل محمد بن أبى بكر، وكان يرتب ليرسل إليه مددًا من الجند والسلاح، لكنه جوبه بتخاذل من حوله، فأغلظ لهم فى القول فاستجابوا، ولكن ما إن وصلت سرايا جنده إلى مصر حتى علموا بمقتل محمد بن أبى بكر، وسيطرة عمرو بن العاص على مصر، وأن ولاءها أصبح للشام وليس العراق، فأبلغوا الأمر لعلىّ، فأعاد الجيش الذى أنفذه، وقال: ألا إن مصر قد افتتحها الفجرة أولو الجور والظلمة الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام عوجًا».

محمد بن أبى بكر يقود ثورة الغضب على «والى عثمان» بالقاهرة

محمد بن أبى بكر من أكثر الشخصيات التى ثار حولها الجدال، واختلف فى تقييمها المؤرخون، ولعل أخطر حدث ارتبط بسيرة «ابن أبى بكر» هو حادث المشاركة فى اغتيال الخليفة عثمان بن عفان، حين قاد مجموعة من المصريين الرافضين لأسلوب «عثمان» فى الحكم، وحاصر بهم قصر الخليفة، وتمكنوا من اغتياله فى النهاية. كان محمد بن أبى بكر أصغر أعضاء الفرقة التى اغتالت عثمان، إذ كان فى مرحلة العشرينيات. تشير بعض الدراسات إلى أن محمد بن أبى بكر كان ابن ثلاثة أشهر عندما توفى النبى، صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد أكمل ثلاث سنوات عندما توفى والده الخليفة الأول أبوبكر الصديق، رضى الله عنه، وعندما توفى الخليفة عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، كان عمر محمد بن أبى بكر ثلاثة عشر عامًا.

سافر محمد بن أبى بكر إلى مصر مع الجيش، الذى قاده عبدالله بن سعد بن أبى السرح لقتال أهل النوبة، وكان لدى الشاب عدة اعتراضات على شخص عبدالله بن سعد، أبرزها أنه كان مرتدًا تائبًا، وقد منع أبوه «أبوبكر» المرتدين من المشاركة فى جيوشه، وكان ذلك سببًا فى خروجه على عثمان، رضى الله عنه، مع جماعة من أهل مصر، وذهبوا وحاصروا بيته. وتختلف الروايات بعد ذلك فى مشاركة محمد بن أبى بكر فى اغتيال الخليفة، لكن المؤكد أن الكتلة الأهم من الذين ثاروا على «عثمان» كانت من المصريين، وأغلب من حاصروا داره كانوا منهم، وكان على رأس هؤلاء محمد بن أبى بكر، الذى التقى المصريين فى كراهيتهم ورفضهم تولية عبدالله بن سعد واليًا عليهم.

يعنى ما سبق أن أشهر حادثة اغتيال سياسى فى تاريخ المسلمين، والمتمثلة فى اغتيال الخليفة عثمان، ارتبطت بشعور بالمظلومية تكرس لدى المصريين، بسبب ممارسات واليهم عبدالله بن سعد بن أبى سرح، وعندما توافرت لهم القيادة الشابة الطموحة إلى ولاية مصر حينذاك، وهو محمد بن أبى بكر، وكشفت لهم مواطن الخداع فى أداء بطانة الخليفة، كان من الطبيعى أن يتحلقوا حولها، وأن ينتهى المشهد باغتيال عثمان، رضى الله عنه، على يد جماعة يقودها «محمد بن أبى بكر» ابن رفيق عمره فى الإسلام. ذهب عثمان، وهو واحد من أجل الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، ضحية للظرف التاريخى الذى حكم فيه، وتورط محمد بن أبى بكر فى اغتياله، جراء حداثة السن واشتعال الطموح، وشارك المصريون فى المشهد مدفوعين بالإحساس بالمظلومية.. وتلك هى المعادلة!.

