3 قنوات تتصارع للحصول على العرض الحصري لـ«منطقة محرمة»

مع اقتراب الموسم الرمضاني المقبل وبدء جلسات الغرف المغلقة لصناع الأعمال الدرامية والتصوير، يستعد عدد من القنوات الفضائية للحصول على حق العرض الحصري للمسلسلات التي من المقرر أن تنافس بقوة خلال العرض الرمضاني المقبل، حيث تجري خلال الفترة الحالية أكثر من قناة البحث عن المسلسل الذي يحقق لها الربح المادي والنجاح الجماهيري الكبير خلال ماراثون رمضان 2018، ويكون بمثابة الحصان الرابح فيه.



وقالت مصادر لـ«الدستور»: إن هناك 3 قنوات كبيرة تتصارع للحصول على حق عرض مسلسل «منطقة محرمة» بطولة النجم خالد النبوي، بالإضافة إلى قناة عربية تسعى لحق العرض الحصري.



ويأتي ذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه النبوي خلال الأعوام الماضية، وكان آخرها مسلسل «واحة الغروب» وعرض خلال السباق الرمضاني الماضي.



«منطقة محرمة» بطولة خالد النبوي وحنان مطاوع ومحمد دياب وأمل بشوشة ومحمد كيلاني وسميرة مقرون وأميرة هاني وثراء جبيل وكارولين عزمي وحمزة العيلي ويحيى أحمد وجميل برسوم ومحسن منصور، ومن تأليف يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير وإنتاج فريم ميكرز.



