«بطلة 2017» أنيسة حسونة.. المرأة التي هزمت السرطان

- المؤسسة التى كنت أعمل بها قالوا لى: «مش عاوزينك» فشعرت بالقهر الذى حطم «جدران مناعتى»



- طبيبى فى مصر ظلّ يقول لى: «إنتى زى الفل».. وأكبر أطباء لندن صدمنى: «باقى من عمرك 5 سنوات»





كرمت مؤسسة «الدستور»، برئاسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير، النائبة البرلمانية أنيسة حسونة، وذلك بعد تماثلها للشفاء من مرض السرطان، وصدور كتابها «بدون سابق إنذار»، الذى تناول تفاصيل قصتها مع المرض الذى أصيبت به قبل عامين.



وقدم «الباز» خالص التهنئة لـ«حسونة» على كتابها الجديد، فيما أهدته «حسونة» نسخة منه، وأعربت عن شكرها وتقديرها للاستضافة والتكريم.



وتحدثت «حسونة»، خلال الندوة، التى نظمتها «الدستور»، عن الصدمة الأولى لاكتشاف إصابتها بالسرطان، ومراحل العلاج، ولحظات اليأس والأمل، التى انتابتها خلال رحلة مقاومة المرض.



وقالت: «فور علمى بالإصابة بالمرض قلت لنفسى أنا لم أشبع من أحفادى بعد، ولم أحتضن بناتى بما فيه الكفاية، ولا أرغب فى أن أختفى من حياتهم فجأة، فحياتى هى حياتهم، والعمر ليس له قيمة بدون وجودهم حولى ومعى».



وكشفت عن تعرضها لضغوط عقب تعيينها فى مجلس النواب، إذ خيرتها إحدى المؤسسات التى كانت تعمل فيها، بين الاستمرار فى المؤسسة أو القبول بالتعيين فى مجلس النواب، مشيرة إلى أن ذلك تسبب لها فى حالة من الشعور بالظلم والقهر والإحباط، قبل فترة قصيرة من علمها بإصابتها بالمرض.



■ بداية.. ماذا عن تجربتك مع هذا المرض اللعين بشكل عام؟

- كان زوجى أول من اطلع على نتيجة التحاليل، ومن كثرة ذهوله واستغرابه من نتائجها، فضّل عدم إطلاعى على الأمر، وكان يقول لى: «عاوزين نعيد التحاليل مرة أخرى لأنه ربما يكون بها خطأ»، دون أن يقول لى شيئا عن نتائجها، لكن فيما بعد علمت بإصابتى.



كانت التجربة صادمة، لم أتوقعها أبدًا وثقيلة على نفسى للغاية، ومررت بحالة من إنكار الواقع فى البداية، وكانت مرحلة الغضب الأولى موجهة ضد نفسى، وكنت أظن أن هناك امرأة أخرى أصيبت بهذا المرض اللعين، وتهدد حياتى التى أسير فيها بخطى ثابتة، وظللت فترة كبيرة رافضة لفكرة المرض، وغير مقتنعة بأننى مصابة بالفعل.



وكنت أنتظر طوال الوقت من يأتى ويقول إن تلك التحاليل ليست خاصة بى، وفى المرحلة الثانية بعد استسلامى لواقع الإصابة بالمرض كنت أرفض الحديث مع الأسرة وزوجى وأولادى عن إصابتى، وبنيت جدارًا زجاجيًا حولى لأنى لم أكن أرغب فى رؤية نظرة الشفقة فى عيون المقربين منى.



وظللت فترة كبيرة أظن وأتمنى أن تكون التحاليل غير خاصة بى، وأن تكون خاصة بمريضة أخرى، وأن شخصًا سيفتح باب الغرفة فجأة ويعتذر عن الخطأ الجسيم ويخبرنى بأن نتائج الأشعة الخاصة بى سليمة وأننى على ما يرام، وبالتالى نتنفس الصعداء ونغادر جميعًا المركز الطبى سعداء ونعود لحياتنا الطبيعية، وبينما أنا على هذه الحال كان أبنائى وزوجى يسألون الطبيب عن كيفية التعامل مع الأمر.



■ هل كنتِ معتادة على إجراء فحوصات شاملة باستمرار؟

- اعتدت أن أجرى تحاليل بشكل دورى، وكان آخر تحليل قبل إصابتى خاليًا من أى مؤشرات تفيد بإصابتى بأى أمراض، لكننى مررت ببعض الضغوط فى عملى، أظن أنها أدت إلى إصابتى بهذا المرض فى شهر يناير.



■ ما تلك الضغوط؟

- ضغوط تعرضت لها وجعلتنى أشعر بالظلم والقهر والإحباط، فحين حضرت آخر اجتماع مجلس إدارة بالمؤسسة، التى كنت أعمل بها، خيرونى بين وجودى فى المؤسسة وقبول تعيينى فى مجلس النواب، فور صدور قرار من الرئيس بتعيينى.



وقلت لهم حينها سأجمع بين الاثنين ولن أقصّر، ولكن أحدهم قال لى: «إحنا أصلًا مش عاوزينك»، وهو ما سبب لى أزمة كبرى، وشعرت حينها بالصدمة والغدر، وشعرت كما لو كنت أجلس أمام «وشوش من الثلج»، ونزلت دموعى وقتها، وشعرت كأن أحدًا وضع سكينة فى صدرى.



■ هل يمكن أن تؤدى الضغوط لهذا الأمر؟

- الأطباء فى مصر والخارج قالوا إن هناك جدرانًا للمناعة فى الجسم، وأن القهر الشديد أو الضغوط الشديدة تؤدى إلى سقوط تلك الجدران، واحدًا تلو الآخر، ما يُسهّل من الإصابة بالأمراض.



■ كيف تعاملتِ مع واقع الإصابة بالسرطان؟

- انتهزت فرصة الإجازة، وقررت السفر بمفردى إلى لندن لمدة يوم وذهبت لأكبر طبيب إنجليزى، وتمنيت أن يقول لى إن تلك التحاليل خاطئة، وقلت له: «أنا قدامى وقت قد إيه أعيش فيه؟»، فكان رده صادمًا: «قدامك سنتين علاج وعملية، ومن الممكن أن يعود المرض مجددًا، وفى هذه الحالة سيقضى المرض عليك تمامًا خلال ٥ سنوات»، وحين لحقت بى ابنتى سألته: «نعمل إيه؟» قال لها: «ليس هناك حل آخر».



■ ماذا جاء فى ذهنك بعد رد الطبيب الإنجليزى؟

- بدأت أفكر فى حفيدى بعد ما قال لى الدكتور إن ٥ سنوات متبقية فقط من عمرى، وفكرت كثيرًا فى حياة الأسرة بعد رحيلى نتيجة إصابتى بهذا المرض اللعين.



■ وماذا عن طبيبك فى مصر؟

- طبيبى فى مصر كان يعاملنى كأننى مريضة بالإنفلونزا، وظل يقول لى: «إنتى تمام وزى الفل، وهتتعالجى ومفيش أزمات خالص ولا مشاكل».



■ ماذا حدث بعدها؟

- بعد الردود الصادمة من الطبيب الإنجليزى سافرت إلى ألمانيا، وكانت التكلفة المادية مبالغًا فيها، والطبيب الألمانى قال لى إن هناك مريضات ظللن خاضعات للعلاج على مدار ٨ سنوات، وقال لى إن العملية ستتم بعد ٧ أو ١٠ أيام.



لكنى ظللت فى المستشفى فى ألمانيا ٤٢ يومًا لم أغادر فيها السرير، ومن كثرة الألم طلبت من الطبيب أن أغادر المستشفى وأعود إلى القاهرة مجددًا.



وطوال بقائى هناك لم أفعل شيئا سوى أن أدعو الله لأرى أحفادى وأبتسم فى وجوههم مرة أخرى، وكنت أفكر فى صورتى الأخيرة أمامهم.



■ هل حدد لكِ الطبيب الألمانى سيناريوهات للعلاج؟

- بالفعل حدد ٣ سيناريوهات، وقال لى إن السيناريو الأول هو أن «يفتح ويستأصل الأجزاء السرطانية فى الجسم بشكل كامل، وبهذا الأمر ستكون العملية نجحت تمامًا»، أما السيناريو الثانى فهو أن «يفتح ويستأصل بعض تلك الأورام ولا يستطيع استئصال الباقى لارتباطها بأعضاء فى الجسم»، والسيناريو الثالث كان «يفتح ولا يفعل شيئًا لانتشارها فى كل أنحاء الجسم، وفى هذه الحالة سيكون المصير محتوما».



■ ما مراحل علاجِك فى ألمانيا؟

- خضعت لعدة عمليات جراحية لاستئصال الأورام، وبعدها تم إجراء عملية أخرى بسبب أنهم اكتشفوا أن هناك تلوثًا فى الجرح، وكان ذلك قرارًا صعبًا للغاية، لدرجة أننى كرهت المستشفيات والأطباء والتمريض، وأثناء التنظيف أكثر من مرة لم يعطونى مخدر البنج، ما عرضنى لألم كبير.



وبسبب فتح الجرح والتنظيف أكثر من مرة وصلت درجة حرارتى إلى ٣٩ بشكل ثابت، وخسرت ٥٠ ٪ من عضلاتى، ولم أستطع التحرك، وظل أولادى وأحفادى ينظرون إلى فى استغراب بعد تساقط شعرى وعدم قدرتى على الحركة.



ووصلت لمرحلة أننى سألت الأطباء لماذا تريدون منى أن آخذ الدواء طالما المصير محتوما؟ ولماذا أتوجع كل يوم طالما المرض سيهزمنى؟، وبدأت رغبتى فى العودة للقاهرة تشتد مجددًا، لكن نجحت العملية وعدت للجلوس مع أخواتى وأولادى.



■ هل قدم لكِ أحد دعمًا نفسيًا فى تلك الفترة؟

- أثناء وجودى فى عملية ألمانيا، ختم أولادى القرآن أكثر من مرة، لكى ينقذنى الله من المرض اللعين، وكانت أسرتى محيطة بى وداعمة دائمًا، وليس هناك أهم من دعم العائلة، وقلت لنفسى فى ذلك الوقت: «لو مت هنا مش مهم، طالما سيكون أولادى وأسرتى بجانبى».



■ ماذا عن زوجك؟

- قبل إصابتى بهذا المرض كتبت مقال «ربنا يجعل يومى قبل يومك»، وكان موجهًا لزوجى، لأنه سندى الحقيقى فى الحياة بعد وفاة والدى، والناس دائمًا كانوا يحذروننى: «هتتحسدوا»، لأنى أتكلم كثيرا عن زوجى ودعمه لى فى أى خطوة، وساعة احتياجى له أجده بجانبى دائمًا.



وبعد اكتشافى الإصابة بالمرض ساندنى منذ أول يوم، وأكد لى أنى سأشفى منه، وساعدنى فى كتابة ما حدث معى عقب الشفاء وتدوين كتاب «بدون سابق إنذار». وفى أحد المواقف وقبل دخولى غرفة العمليات، شعرت بالخوف، فناديت على زوجى ليجلس بجانبى، وبالفعل جاء وأمسك بيدى وأخذ يردد بعض الدعوات، وحينما سمعت صوته شعرت بالاطمئنان.



■ ما أسباب صدور كتاب «بدون سابق إنذار»؟

- هناك ٣ أسباب، الأول: زوجى الذى ساندنى منذ يوم اكتشافى إصابتى بالمرض، والثانى: أحفادى وحرصى على معرفتهم بما حدث معى، والثالث: ابنتى الصغيرة التى أوصتنى بكتابة ذلك الكتاب، حتى يستفيد منه الآخرون، ويكون حافزًا لكل مريض للتغلب على مرضه.



وآمل أن تسهم تجربتى الخاصة فى إعلام الآخرين بالمزيد عن هذا المرض الخبيث وزيادة الوعى حوله، وربما تلهم بعض المصابين به بضرورة الاستمرار فى مكافحته مهما كانت الظروف، وفى جميع الأحوال فأنا لم أستسلم، ولم أرفع الراية البيضاء أمام هذا المرض.



■ هل مازلتِ خاضعة للعلاج؟

- مازلت حتى الآن أتناول بعض العلاج الكيماوى، الذى أفقدنى حاسة التذوق، ولا يجعلنى أشعر بالرغبة فى الطعام، وبدأت أعانى من أعراض فقدان الشهية، ورغم ذلك وزنى كما هو.



■ حين قرر الطبيب خضوعك للعلاج بـ«الكيماوى».. كيف رأيتِ الأمر؟

- عندما استمعت للطبيب وهو يطلب منى الخضوع للعلاج «الكيماوى»، تذكرت بشكل فورى كل ما سمعته وقرأته عن السمعة السيئة لذلك العلاج، وفى بدء الأمر اندهشت، فلم أصدق أننى خضعت للعلاج لمدة ٥ ساعات متواصلة، ولم أشعر بأى ألم سوى ألم البحث عن مكان للأوردة من أجل الحقن.



■ وكيف تغلبتِ على الآثار الجانبية للعلاج بالكيماوى؟

- الجوانب النفسية والمعنوية الخاصة بالسرطان لها تأثير سلبى خطير على المرأة، فمسألة سقوط الشعر والحاجبين تجعل من الصعب على النساء مواجهة من حولهن برءوس خالية من الشعر، خاصة إذا كن غير محجبات فيلجأن إلى استخدام الشعر الاصطناعى «الباروكة» مثلما فعلتُ عندما ذهبتُ إلى مجلس النواب، خشية مواجهة الزميلات والزملاء بمظهر مختلف غير معتاد، وكذلك عندما أظهر فى برامج التليفزيون، خوفًا من دهشة الناس واستغرابهم من مظهرى الجديد، أو استهجانهم له أو إثارة أسئلة محرجة حوله.



لكننى بعد مرور ثمانية أشهر على اكتشافى المرض و٦ أشهر على إجراء الجراحة شعرت فجأة بأننى قد ضقت بـ«الباروكة» ذرعا، وبأننى لم أفعل شيئا أخجل منه، فى ذلك الأسبوع كنا قد فقدنا أحد أصدقائنا الأعزاء ولم أتمكن من الذهاب إلى قاعة العزاء بسبب الظروف المرضية، وبمجرد تحسنى صحيًا قررت الذهاب مع شريف «زوجى» لزيارة زوجته بالمنزل بعد التأكد من وجودها وحدها مع أبنائها، ولذلك قلت لـ«شريف» إن المسألة لا تتطلب ارتداء «الباروكة»، خاصة أن بيتهم لا يبعد عن بيتنا سوى بضع دقائق.



■ كيف كان خروجك للمرة الأولى دون «باروكة»؟

- للمرة الأولى جرؤت على الخروج من باب المنزل، بدون باروكة وبشعر أسود قصير جدًا قد بدأ ينبت على رأسى، ووصلنا إلى هناك وصعدت الطابقين بصعوبة، حيث كان تنفسى صعبًا، وعندما فُتح باب الشقة عن آخره، وجدت صديقتى واقفة بترحاب لكن كان وراءها الكثير من الوجوه المألوفة، واضطربت للحظة محاولة التراجع إلى الخلف ولكن يد شريف المتوقعة لرد فعلى كانت فى ظهرى تمنعنى من الرجوع، وتقدمت إلى صالة المنزل، لأجد معظم الأصدقاء هناك، فقد عرفوا بقدومى من صاحبة المنزل وصمموا على انتظارى لرؤيتى.



وشعرت بخجل لم أستطع التخلص منه، لدرجة أننى ابتسمت ابتسامة خجولة، ومررت يدى على شعرى فى إشارة واضحة إليه، وقلت آسفة على حضورى بهذا الشكل، لكننى لم أكن أظن أننى سأراكم هنا جميعًا، وقد بادر الجميع على التأكيد بأننى أبدو جميلة، وأن مظهرى على ما يرام، ثم كانت إحداهن أكثر لطفًا، فقالت إن مظهرى بالشعر القصير هو مظهر باريسى أنيق، وإننى أذكرها بإحدى الممثلات الشهيرات التى قامت بدور مجندة بالجيش، كانت قد قصّت شعرها تمامًا، لتبدو مثل زملائها الرجال، وبطبيعة الحال شكرتها على مجاملتها اللطيفة، وسعدت لأننى تغلبت فى خطوة أولى صغيرة على خوفى من رد فعل الآخرين تجاه مظهرى.



وبالتالى استجمعت شجاعتى، وقررت أن أواجه نفسى وأظهر على استحياء فى لقاءين أو ثلاثة مع أصدقاء مقربين بدون الباروكة كلما سنحت الفرصة.



■ كيف مرت تلك اللقاءات؟.. وهل كان تأثيرها طيبًا؟

- كان اللقاء الأول فى يوم الاحتفال بعيد شم النسيم، وكنا معتادين أن نزور صديقينا المقربين منى الجمال وإسماعيل السباعى منذ سنوات بعيدة، ونقضى هذه المناسبة فى حديقتهما الجميلة، فى جو من البساطة والود الخالصين، وكان يومًا حارًا، وأحسست أننى لن أحتمل الباروكة فى ذلك الجو الخانق.

عندما وصلنا، نزلت ببطء من السيارة، مترددة فى الدخول من باب الحديقة، ملتصقة بشريف، حتى يدرك مَن يستغرب شكلى أننى أسير مع شريف، فيعرف أننى أنيسة ولكن بمظهر مختلف، وفعلًا عندما دخلنا أتت منى مضيفتنا مُرحبة ومنبهة الحاضرين لدخولى، وبينما ظهر الاندهاش على وجه البعض، إلا أن الترحيب العام من الجميع كان كبيرًا، ومن الواضح أنهم جميعًا كانوا على علم مسبق بمرضى، وكانوا متوقعين ما حدث لى من تغيرات مثل فقدان الوزن وسقوط الشعر، وبعد مرور الوقت اقترب البعض وشجعنى على الحديث عما حدث لـى، لأكتشف أن إحدى صديقاتى الجالسات بجانبى قد مرت حديثًا أيضًا بتجربة سرطان الثدى، ولكنها تعافت والحمد لله.



أما مناسبة الخروج الثانية فقد كانت فى شهر مايو ٢٠١٧، فى غداء سيدات عند شقيقتى مها، وقررت أيضًا الذهاب بشعرى القصير أمام هؤلاء السيدات اللاتى أعرف بعضهن ولا أعرف البعض الآخر، وقابلتنى شقيقتى عند الباب، وقدمتنى بالاسم للجميع، ولاحظت أن الجميع يفهم من مظهر الشعر القصير جدًا سبب ذلك، ويبتسمن ابتسامات التشجيع، أما الصديقات منهن، فقد قلن نفس الكلمات المُجاملة التى لاقيتها من قبل.



■ وما أكثر شىء يؤثر إيجابيًا فى نفسية مريض السرطان؟

- مثلما يقول الحديث الكريم «الكلمة الطيبة صدقة»، فإن المرأة بطبيعتها تتأثر بالكلمة المشجعة والمجاملة التى ترفع من معنوياتها، لأن تغير مظهرها الخارجى نتيجة المرض يهز ثقتها بنفسها، فتحتاج دومًا إلى الشعور بتقبل المحيطين بها لمظهرها المختلف، وبأنهم ما زالوا يحبونها بنفس الطريقة، وبذات القدر، وأنا أحث المحيطين بمريضة السرطان، على أن يُكثروا من كلمات الود والحب والمجاملة لمريضتهم الغالية، وخاصة أن ذلك لن يكلفهم شيئًا سوى كلمات بسيطة تنزل بردًا وسلامًا عليها وتسعدها، وتشعرها أنها ما زالت محور اهتمام أحبائها، وتدفعها للعودة إلى حياتها الطبيعية واستئناف نشاطها، والاستمرار فى المقاومة، وإثبات أنها ما زالت تقف على قدميها بكبرياء وثقة.



■ ماذا علمتك التجربة؟

- علمتنى أن نعَم الحياة وهداياها كثيرة جدَّا، لكنا لا نحس بقيمتها إلا عندما يصيبنا المرض ونحرم من بعضها، فحينئذ نقول لأنفسنا: لماذا لم نتمتع بها بالشكل الكافى، ولِمَ لم نحمد الله عليها كثيرًا؟! لكننا من ناحية أخرى نُقدر ما تبقى لنا من النِّعَم، التى يجب علينا أن نستمتع بها ونعيش الحياة برضا وامتنان، وحقيقة فإن الصحة هى أكبر النعم، فبدونها لا نستطيع الاستمتاع بأى نعم أخرى، وكما يُقال «الصحة تاج على رءوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى»، وكان والدى الحبيب يستخدم هذه العبارة كثيرًا.



■ بمَ كان ينصحك الأطباء دائمًا؟

- كان الأطباء حريصين دائمًا على نصحى بـ ٣ أمور وهى: ضرورة وجود الدعم النفسى والمعنوى، وممارسة الرياضة حتى لو كانت السير قليلًا، وتناول الأكل الصحى.

■ هل قررتِ الذهاب إلى مجلس النواب بعد العودة إلى مصر حينها؟

- قررت الذهاب إلى مجلس النواب بالفعل، ولكننى سقطت على سلم المجلس، وفى هذه المرة عرفت معنى كلمة «إن رجلى ما تبقاش شيلانى» بسبب أنه تم استئصال بعض عضلات ساقى.



■ بعد رجوعك للبرلمان.. هل ستتقدمين بطلب يدعم مرضى السرطان؟

- بالفعل طلبت إضافة بند فى قانون التأمين الصحى الشامل، بأن يكون هناك كشف مجانى للسيدات مرة فى العام، لأن هناك العديد من السيدات يعشن ويتوفين وهن مصابات بهذا المرض دون دراية، لأنهن لا يملكن أموالًا.

وأود من خلال مؤسسة «الدستور» وتواجدى فى هذه الندوة أن أطالب بأن يتم التبرع لبناء مستشفيات خاصة بالسيدات للفحص والمعالجة فى القرى والنجوع، لأن سرطان الثدى ليس هو السرطان الذى يصيب السيدات فقط، ولكن هناك أنواعًا أخرى من الأورام السرطانية التى تصيب السيدات.



كما أطالب رجال الأعمال بأن يتبرعوا لعمل فحص شامل لجميع السيدات فى القرى والنجوع والمحافظات المختلفة.

كما أطالب بضرورة توفير الدعم النفسى لجميع مرضى السرطان، لأن الدعم النفسى والمعنوى مؤثر بشكل كبير فى الانتصار على المرض.

■ بمناسبة نشاطك البرلمانى.. ما أبرز مشروعات القوانين التى تقدمتِ بها للمجلس؟

- تقدمت بـ ٣ مشروعات قوانين، أولها: «مفوضية المساواة ومنع التمييز»، الذى يعد من القوانين المكملة للدستور، ورغم أن تطبيقه سيحقق نقلة كبيرة، وتقدمت به فى بداية دور الانعقاد الأول، إلا أنه ما زال حبيس الأدراج.



القانون الثانى: «الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد»، وهو من القوانين المكملة للدستور أيضًا، وينص على إنشاء هيئة تنسيقية تابعة لرئاسة الجمهورية، يكون دورها التنسيق بين الجهات التى تكافح الفساد، أما الثالث فهو قانون «كاميرات المراقبة»، المقرر مناقشته فى الجلسة العامة قريبًا، بعدما تمت مناقشته فى اللجنة التشريعية.



■ هل تعتزمين تقديم مشروعات قوانين جديدة خلال المرحلة المقبلة؟

- أعتزم تقديم مشروع قانون جديد عن حق المرأة فى التعيين بجميع الجهات والمؤسسات القضائية المختلفة، فى ظل رفضى الشديد لقرار مجلس الدولة بعدم تعيين المرأة فى منصب «القاضية»، وهو قرار غريب للغاية، ورغم أنى أكن كل الاحترام والتقدير للمجلس، إلا أنى أرى رفض تعيين المرأة فى منصب «القاضية» ظلمًا كبيرًا، خاصة أننى أرى العديد من الطالبات المتفوقات خريجات كليات الحقوق، لا يستطعن الالتحاق بالسلك القضائى.



■ كيف تقيمين عملك وأداءك فى مجلس النواب؟

- معظم أعضاء مجلس النواب، يمارسون العمل النيابى للمرة الأولى، وهذا المجلس تم انتخابه من الشعب المصرى، ويمثل مختلف الفئات ويعبر عن اختيارات الشعب، وأنا كنائبة بالتعيين، أحاول أن أؤدى دورى وأثبت جدارتى بثقة الرئيس فى شخصى، كما أنى لست عضوة فى أى ائتلاف، وكثير من المقترحات التى يتم تقديمها فى البرلمان أرفضها، وأقف أمام تمريرها وإقرارها، لكنها تحظى بموافقة الأغلبية فيتم إقرارها.



■ هل بالفعل مجلس النواب يواجه أزمة فى التسويق السياسى لقراراته؟

- بالفعل، نواجه أزمة حقيقية فى التسويق السياسى لقرارات البرلمان، لذلك أرى ضرورة إذاعة جلسات البرلمان، حتى يتعرف الناخبون على ما يفعله نواب دوائرهم داخل المجلس.

■ ما تعليقك على ظاهرة «غياب النواب»؟

- لا بد أن يعى النواب أن المجلس مهمته الأولى «التشريعات والرقابة»، وليس تقديم الخدمات فقط، فمعظم الغائبين يعللون غيابهم عن عدم حضور الجلسات فى البرلمان، بتقديم الخدمات لأهالى الدائرة ومقابلة الوزراء، رغم أن هؤلاء الوزراء يحضرون إلى مجلس النواب للتواصل مع أعضائه ويحضرون اجتماعاته.

■ من الأفضل والأسوأ بين وزراء الحكومة؟

- وزير الكهرباء من أفضل الوزراء الموجودين فى الحكومة، أما وزارة الصحة فتواجه العديد من الأزمات، وآخرها «البنسلين»، التى كان ينبغى ألا تمر دون حساب عسير للوزير، أيًا كانت الأسباب، فيما لم تنجح وزارة السياحة فى أى شىء، مع وجود نوايا صادقة لدى وزير التعليم لإصلاح المنظومة.

■ كيف ترين المخصصات المالية للقطاعات المختلفة فى موازنة الدولة؟

- أطالب بتخصيص ٦٠٪ من ميزانية الدولة لملفى التعليم والصحة، لأنهما أساس بناء أى مجتمع، وأطالب بإعادة توزيع بنود الموازنة، فيتم على سبيل المثال تقليص موازنة وزارة السياحة ووزارات أخرى، لصالح «التعليم» و«الصحة»، باعتبارهما أولويات.



■ لكل تجربة مهما كانت صعبة جانب مشرق.. هل هناك جانب إيجابى فى تجربتك؟

- الأمور الإيجابية للمرض، هى أننى بدأت أعيد ترتيب الأولويات، وأفكر «فى اليوم بيومه» وظللت أفكر كيف سيتذكرنى أحفادى بعد مماتى، وهو كان أحد أسباب تأليف الكتاب، بأن يتذكرونى بالعودة إليه.

■ قبل تعيينك فى «النواب» هل فكرت مسبقًا فى الترشح لعضوية المجلس؟

- فكرت عدة مرات فى الترشح لعضوية مجلس النواب، قبل أن يصدر الرئيس قرارًا بتعيينى، وبناتى تحمسن لذلك، لكن زوجى رفض تمامًا، خوفًا من أن يطولنا التشويه الذى يسود المنافسة الانتخابية، خاصة أن الانتخابات فى مصر تتميز بمحاولة كل مرشح تشويه الآخر بأى طريقة، لذلك لم أترشح حتى حظيت باختيارى وتعيينى من قبل الرئيس.

