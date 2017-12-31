5 أحداث قلبت موازين الفن في 2017.. وشيرين عبد الوهاب والهضبة «توم وجيري العام»

ساعات قليلة ويُسدل عام 2017 ستائره، وشهد هذا العام عدة أحداث فنية، كان أبرزها رحيل كبار النجوم، وعقد مهرجانات فنية وحفلات زفاف.



وتستعرض «الدستور» أبرز الأحداث الفنية لهذا العام خلال السطور التالية.



حفلات زفاف نجوم الوسط الفني:



مصطفى فهمي

احتفل الممثل مصطفى فهمي بزفافه مع زوجته الإعلامية فاتن موسى، رغم مرور عامين على زواجهما الذي تم نهاية عام 2015، وأقيم الحفل ببيروت، حضره شقيقه الممثل حسين فهمي ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي، وعدد من أصدقائهم المصريين واللبنانيين.



ويزو

احتفلت الفنان دينا محسن نجمة مسرح مصر الشهيرة بـ"ويزو"، بزفافها من عريسها شريف حسني في حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وأحيا المطرب محمد دياب أولى فقرات الحفل، وقدم عبدالباسط حمودة عددًا كبيرًا من أغنياته.



محمد عبدالرحمن

احتفل محمد عبدالرحمن نجم "مسرح مصر" بزفافه يوم 5 ديسمبر، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وأحيا حفل الزفاف المطرب عمرو دياب وحضره عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أبطال "مسرح مصر"، ونخبة من نجوم الفن.



جنات

احتفلت المطربة المغربية جنات، بحفل زفافها من محام مصري، وحضر الحفل الأصدقاء المقربون من الوسط الفني وخارجه، حيث كان من أبرز الحاضرين المطربة سميرة سعيد، كما كان من أبرز الحاضرين من الفنانين المصريين محمد حماقي ومصطفى قمر وعمرو مصطفى.

وفاجأت "جنات" زوجها والحضور بأغنية جديدة بعنوان "يا حمادة" قامت بغنائها خلال حفل زواجهما.



عمرو يوسف وكندا علوش

شهد الوسط الفني مناسبة سعيدة للغاية، حيث حفل زفاف الفنان عمرو يوسف على الفنانة السورية كندة علوش، والذي أُقيم بمدينة أسوان في فندق "جراند أوتيل"، بحضور عدد كبير من الفنانين، وذلك في يوم 20 يناير.



هيثم محمد ووفاء قمر

احتفل الفنان هيثم محمد، بعقد قرانه وزفافه على الفنانة وفاء قمر، يوم 20 إبريل داخل دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من أسرة العروسين والأصدقاء المقربين داخل الوسط الفني منهم دنيا المصري، وحسن عبد الله، وليلي قاسم، وتامر سعد.



حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح



عُقد قران نجمى «مسرح مصر»، الفنان حمدي الميرغني، على عروسه الفنانة إسراء عبد الفتاح، يوم 24 إبريل في مسجد المشير بالتجمع، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي، وماجد المصري، ومصطفى خاطر، واحتفل الثنائي بعد خمسة أشهر من عقد قرانهما، بزواجهما يوم 12 سبتمبر، وذلك وسط حضور نجوم «مسرح مصر» وعلى رأسهم النجم أشرف عبد الباقي، وعدد من نجوم الفن، وأصدقاء وأقارب العروسين.



أحمد سعد وسمية الخشاب

عقد المطرب أحمد سعد، قرانه على الفنانة سمية الخشاب يوم 20 أكتوبر، والتي تكبُره بـ15 عامًا، في حفل عائلي يجمع المقربين فقط، وذلك بعد فترة طويلة من نفي وجود أي علاقة عاطفيه بينهما، ثم احتفل بزفافهما.



تيم حسن ووفاء الكيلاني

أعلن الفنان السوري تيم الحسن، زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، يوم 10 مايو، وذلك بعد قصة حب استمرت عدة أشهر لم يعرف بها سوى المقربين منهما.



مصطفى خاطر

أعلن عقد الفنان مصطفى خاطر، قرانه على زوجته «روان هلال»، في منزله وسط جو عائلي، بحضور بعض أصدقائه وأقاربه وأصدقاء العروس وعائلتها، وفي 20 أغسطس، احتفل «خاطر» بزواجه، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، أبرزهم دنيا سمير غانم، وياسمين عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد زاهر، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، وأحيا الحفل الميجا ستار محمد حماقي.



محمد أنور

احتفل الفنان محمد أنور، بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني تُدعي «نوران عاصم»، يوم 14 أغسطس، وذلك وسط حضور نجوم «مسرح مصر» وعلى رأسهم النجم أشرف عبد الباقي، وعدد من الفنانين وأبرزهم محمد إمام وماجد المصري وأشرف زكي وسامح حسين، وأصدقاء وأقارب العروسين.



أبرز الأفلام والمسلسلات لعام 2017

شهد عام 2017 طرح العديد من المسلسلات لنجوم الفن المصري وهي (بو العروسة، بين عالمين، الطوفان، عائلة زيزو، سابع جار، الحساب يجمع، أرض جو، كفر دلهاب، عفاريت عدلي علام، ظل الرئيس، لأعلى سعر، الحصان الأسود، الزيبق، الحرباية، هذا المساء، كلبش، طاقة قدر، طاقة نور، حلاوة الدنيا، حتى لا تطفئ الشمس، 30 يوم، خلصانة بشياكة، لمعي القط، الهيبة، هذا المساء، غرابيب سود، عرايس خشب، في الالا لاند، ذكريات لاتموت، عشم إبليس، اللهم إني صائم، واحة الغروب، أوركيديا، رمضان كريم، ريح المدام، وضع أمني، شوق، هربانة منها، الجماعة2، الحلال، قناديل العشاق، سيلفي 3، باب الحارة 9، كراميل، قصر العشاق، الحالة ج، سلسال الدم4، شاش وقطن).



وأما الأفلام فكان أبرزها: (الخلية، هروب اضطراري، القرد بيتكلم، ياباني أصلي، تصبح على خير، جواب اعتقال، الأصليين، عنتر ابن ابن شداد، بشتري راجل، خير وبركة، أخلاق العبيد، الكنز، أمان يا صاحبي، يجعله عامر، فين قلبي، يا تهدي يا تعدي، الشيخ جاكسون، عمر الأزرق، أخر ديك في مصر، ليل داخلي، يوم من الأيام، بنك الحظ، عمارة رشدي، دعدوش، سكر بره، خير وبركة، مولانا، أخضر يابس).



نجوم رحلوا عن عالمنا



كريمة مختار

توفت النجمة كريمة مختار، في يوم 12 من شهر يناير، حيث تلقى الوسط الفني صدمة كبيرة بعد نبأ وفاة "ماما نونة" عن عمر ناهز الـ82 عامًا، وحرص عدد كبير من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء.



فيفي السباعي

غابت عن عالمنا الفنانة فيفي السباعي يوم 21 يناير بعد صراع طويل مع المرض، وكانت قد بدأت التمثيل مع بداية الألفية الجديدة وانحصرت معظم أدوارها في الأم الأرستقراطية، والتي أشهرها فيلم "حرب أطاليا"، "التوربينى"، "الشبح" و"ظرف طارق.



صلاح رشوان

توفي الفنان المصري صلاح رشوان، يوم 20 من شهر فبراير بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا، ولفظ الفنان أنفاسه الأخيرة فيفي أحد مستشفيات فرنسا حيث تدهورت حالته الصحية، وتم دفنه في مقابر العائلة.



مظهر أبو النجا

توفى الفنان الكوميدي مظهر أبو النجا، يوم 1 من شهر مايو بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 عامًا داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.



الشاعر سيد حجاب

توفي الشاعر سيد حجاب يوم 25 يناير بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز ٧٧عامًا، وكان قد حصل الشاعر على العديد من الجوائز كان أبرزها جائزة "كفافيس" الدولية في الشعر عام 2005 عن مجمل أعماله، كما كرمه معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين باعتباره أحد رموز الشعر الشعبي في العالم العربي.



وفاة عمرو سمير تصدم الوسط

توفي المذيع والممثل الشاب عمرو سمير، عن عمر ناهز 33 عامًا، إثر سكتة قلبية أودت بحياته، وحرص عدد كبير من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء وكان أبرزهم يسرا.



شادية

رحلت النجمة شادية عن عالمنا بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عامًا.، وبذلك تكون ختمت عام ٢٠١٧ بوفاة أسطورة السينما المصرية وسط حزن شديد داخل الوسط الفني وخارجه.



أبرز المهرجانات السينمائية:



القاهرة السينمائي

عقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ فترة، وحضره العديد من النجوم، ووبعد ختامه قدمت رئيسته ماجدة واصف استقالتها، بعد 3 دورات قضتها، لوزير الثقافة حلمى النمنم، ويتم حاليًا اختيار رئيس جديد للمهرجان في دورته الـ40، وحضر حفل ختامه 3 من نجوم السينما العالميين نيكولاس كيدج وهيلارى سوانك وأدريان برودى.



دبي السينمائي

وأما عن مهرجان دبي السينمائي، فبدأت فاعلياته منذ عدة أيام، وحضره العديد من نجوم الفن المصري، وشاركت مصر في فعاليات ختام الدورة الـ14 من المهرجان، الذي أقيم في الجميرة، في ثلاثة برامج وهى "المهر القصير" بفيلم "مارشيدير" لنهى عادل، و"ليال عربية" بفيلمي "بلاش تبوسنى" لمحمد عامر، و"طلق صناعي" لخالد دياب، وشهد المهرجان عرض حوالى 140 فيلمًا عربيا وعالميا



طنجة الدولي

وانطلق مهرجان طنجة الدولي بالمركز الثقافي "أحمد بوكماخ"، بالدورة الخامسة للمهرجان الدولي أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي، والذي نظمته الجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام الوثائقية ومؤسسة مهرجان أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي.



الموسيقى العربية

افتتح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ26 برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا، واهدت هذه الدورة لروح المطرب الراحل محسن فاروق.



الجونة السينمائي

وأقيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى بالغردقة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي والشخصيات العامة على الحفل.



مراكش

وتم إلغاء مهرجان مراكش الدولي بالمغرب، ووضح مجلس إدارة المهرجان أن السبب يرجع إلى تمكين المهرجان من مواصلة مهمته المتمثلة ليس فقط في النهوض بالصناعة السينمائية المغربية، ولكن أيضا للانفتاح على ثقافات أخرى، وعلى الواقع الذي لا محيد عنه لعالمية الفن السابع".



أبرز الأحداث الفنية لهذا العام



شيرين عبدالوهاب

تعرضت المطربة شيرين عبد الرهاب للعديد من الأزمات التي انتهت بقرار وقفها عن الغناء، بسبب تصريحاتها المسيئة لنهر النيل، وسبقها تصريحات جريئة أغضبت عدد كبير من متابعيها بعد إساءتها للهضبة عمر دياب أثناء حضورها حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش قائلة: "خلاص راحت عليه"، وأيضًا اتهامها بالإساءة لتونس بوصفها "بقدونس"، وغيرهم من تصريحات عديدة عرضتها للهجوم والانتقادات، ورغم ذلك كان هناك عدد انحاز لها مبررين أن كل هذا بسبب عفويتها وتلقائيتها.



عمرو دياب

سلّط رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة الضوء على المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني ما بين شائعات وتوقعات ليس لها أساس من الصحة، ليظل جمهور الهضبة في حيرة كبيرة بين زواجه فعليًا من دينا وبين طلاقه وعودته لزوجته زينة محمد عاشور.



وأثارت صور عديدة تجمع الهضبة بالشربيني وظهورها الدائم برفقته العديد من التساؤلات خلال الفترة الأخيرة جدل كبير بين معارض ومؤيد لتلك العلاقة الغير معروف مصيرها حتى الآن.



رامي جمال

وأثار المطرب والملحن رامى جمال، الجدل بعد تلحينه أغنية "عندي ظروف" للمطربة المغمورة شيما، ونفى صلته بالفيديو كليب أوبالمطربة، قائلًا: «فوجئت بالكليب زي الجمهور بالضبط.. مهمتي كملحن وضع الألحان على كلمات الأغنية فقط».



وكتب «رامي»، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «يرجى العلم بأنني غير مسئول عن محتوى أي فيديو كليب يتم تصويره لأي أغنية من ألحاني وغناها مطرب أو مطربة».

كليب «عندى ظروف» أثار جدلًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاهده التي وُصفت بأنها «إباحية»، وانتهى الأمر بالحكم على مطربته بالحبس 3 سنوات.



رامي صبري

ألقت قوات الأمن القبض على المطرب رامي صبري بعد تورطه في تهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره، وتم تحويله إلى قسم شرطة المعادي، ثم النيابة العسكرية التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.



وأثار قرار حبس المطرب الشاب ردود أفعال واسعة من رواد التّواصل، خاصة من جمهور صبري بعد قيامه بتزوير شهادة وفاة لوالده، كما قام بتزوير القيد العائلي الذي يفيد بأنه أخ وحيد، مما يعفيه من الالتحاق بالخدمة العسكرية.



أحلام

استبعدت شبكة قنوات MBC النجمة الإماراتية عن برنامج اختيار المواهب "ذا فويس" بسبب زوجها القطري الذي تفتخر به دائما فى ظل الخلافات العربية مع قطر خلال الفترة الماضية، وحل محلها النجمة نوال الكويتية لتجلس على كرسيّ الأخيرة وتكون بديلتها.



أبرز الألبومات التي طرحت في عام 2017



ألبوم "معدي الناس" للهضبة عمرو دياب، و"مهتمة بالتفاصيل" للمطربة السورية أصالة، "فريش" للمطربة التونسية لطيفة، "ما تاخدي بالك" للمطرب علي الحجار، "نكتة بايخة" للمطرب مجد القاسم، "ولا كلمة" للمطربة مي سليم، "حاسة بيك" نانسي عجرم"، "القمر" سامو زين، "عيش باشا" لحمادة هلال، "خيالي" لتامر عاشور، "معذبني الهوى" للمطربة اللبنانية يارا، "حبايب زمان" للمطرب محمد محسن، ".W" للمطرب اللبناني وائل كفوري، "نقطة بيضا" لكاريوكي، "دنيتي جنة" لشيماء الشايب، "يا 100 نورت" لإيوان، "مني إلك" لنجوى كرم، "ندمان" لمصطفى كامل.