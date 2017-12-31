حملات مرورية لتسيير الحركة في الجيزة

عززت الادارة العامة لمرور الجيزة وجودها بشوارع وميادين الجيزة الرئيسية، لمتابعة الحالة المرورية وسحب الكثافات مباشرة.



وظهرت كثافات متحركة بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة، وشارع مراد بمحيط منطقة أعمال نفق النهضة، ومحور صفط اللبن فى الاتجاه المؤدى الى الجامعة.



فيما ظهرت سيولة مرورية عالية أعلى كوبرى الدقى، وكوبرى أكتوبر، والساحل وامبابة والجامعة وعباس، وانتشرت الخدمات المرورية معززة بأوناش المرور لرفع حالات الانتظار الخاطئة بالشوارع والميادين.