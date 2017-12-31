ارتفاع عدد قتلى القصف على الغوطة الشرقية بسوريا إلى 19

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، بارتفاع عدد القتلى جراء الغارات التي شنتها القوات النظامية على مناطق في غوطة دمشق الشرقية إلى 19 شخصا.



وأضاف المرصد السوري حسبما أفادت قناة «الحرة» الإخبارية اليوم الأحد، أن قوات النظام استهدفت عدة مدن في الغوطة الشرقية إلا أن القصف تركز على مدينة حرستا.



وكان المرصد السوري قد أفاد أمس السبت باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومسلحي المعارضة وذلك بالتزامن مع القصف على الغوطة الشرقية.