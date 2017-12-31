الأحد 31/ديسمبر/2017 - 09:30 ص
حظك اليوم.. برج السرطان: لا تغفل أى ملاحظة توجه إليك
dostor.org/2007029
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا:
تبرع في مجال المبيعات والتجارة، كذلك الصحافة والإعلام والكتابة لأنك تتمتع بأفكار خلاقة وبقدرة على إيجاد الحلول السهلة والذكية.
عاطفيًا:
الثقة مع الشريك هي أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا يدفعكما إلى تفعيل هذه العلاقة على نحو أكبر.
صحيًا:
لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها.