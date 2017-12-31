مقتل وإصابة 3 من الشرطة الهندية بهجوم فى كشمير

قُتل أحد قوات الشرطة الاحتياطية المركزية الهندية وأصيب اثنان آخران، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، في هجوم على مركز تدريب قوات الإحتياط في منطقة بولواما في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من اقليم كشمير.



وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا» على موقعها الإلكتروني، إن المسلحين اقتحموا مخيم الكتيبة 185 لقوات الشرطة الاحتياطية في قرية ليثبورا في وادي كشمير وألقوا القنابل اليدوية أولا ثم فتحوا النيران. ولم ترد تفاصيل أخرى حول هوية المسلحين.