العثور على بندقية خرطوش داخل قطار «القاهرة – أسوان»

عثرت الخدمات الأمنية بمحطة قنا، أثناء مرورها قنا داخل قطار« القاهرة – أسوان»، على حقيبة سوداء أعلى رف العربة التاسعة بالقطار.



وبفحصها تبين أن بداخلها سلاحا ناريا «بندقية خرطوش» عيار 12 مللي دون طلقات ماركة سلفادور تحمل رقم «0711 - B 17»، ولم يستدل على مالكها.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالإدارة تنسيقًا ومديرية أمن قنا بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.



أمر اللواء قاسم حسين قاسم، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرط النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد قنا وأرسل بالحرز لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.