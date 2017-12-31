القاهرة : الأحد 31 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة والعظمى بالقاهرة 17
07:40 ص

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب وسط اليونان
05:40 ص

كوكب الشرق.. رحلة أم كلثوم من الموالد إلى العالمية
12:32 ص

بالصور.. جوجل يحتفل بليلة رأس السنة الميلادية
09:28 م

بـ«أسعار زمان».. 3 مطاعم جديدة من «عامر جروب»
09:26 م

ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا إلى مليار و657 مليون دولار
03:37 م

الإثنين.. الحكم على المتهمين بتفجير سفارة النيجر
03:18 م

تجديد حبس أمين شرطة فى «قتل متهم» بعين شمس
01:54 م

مصرع 9 أشخاص وإصابة 8 فى حادث على طريق سوهاج - البحر الأحمر
01:09 م

القبض على مدير بشركة بترول بالقاهرة ينصب على المواطنين بـ«آثار مُقلَّدة»
12:06 م

وزير الداخلية: إبعاد «فلسطينى» و«نيجيرى» خارج البلاد للصالح العام
11:52 ص

تجديد حبس 7 متهمين بـ«مبايعة داعش»
الأبراج اليوم
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 09:27 ص

حظك اليوم.. برج الثور: تبادر إلى مغامرة

برج الثور
برج الثور
dostor.org/2007022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا:
تخطّط لسفر وتبدو في أحلى حالاتك، وتتواصل مع الزملاء بشكل رائع، وتسدي نصائح وتبادر إلى مغامرة واعدة تخيّم على أجوائك.

عاطفيًا:
تكون الأنظار مشدودة إليك أينما حللت، تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار أو حسم مسألة عاطفية.

صحيًا:
تحاول أداء جهد كبير بغية التخلص من السمنة المفرطة متبعًا إرشادات الطبيب بحرفيتها.

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