شرطة المترو تضبط هاربًا من حكم بالسجن 10 سنوات

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان المترو من ضبط «ع. ش. م» 27 سنه عقب الاشتباه فيه، أثناء تواجده بمحطة مترو عزبة النخل.



بالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنايات قسم شرطة المرج «مخدرات» كلى مستأنف غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات.



أمر اللواء قاسم حسين قاسم، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرط النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة ثان مترو الأنفاق وتم إرسال المحكوم عليه لقسم شرطة المرج لاستكمال الإجراءات القانونية.