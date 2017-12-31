ضبط عاطل بحوزته كيلو بانجو في محطة قطار أسوان

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان من ضبط "م. ص. ع."، 29 سنه عقب الاشتباه فيه، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد أسوان.



وبتفتيشه وقائيًا عثر بحوزته على كيس بلاستيك بداخله 10 لفافات ورقية بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت جميعها حوالي واحد كيلو جرام.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.



أمر اللواء قاسم حسين قاسم مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرط النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد أسوان وتم إرسال المتهم والمضبوطات لقسم شرطة أسوان لقيده وعرضه على النيابة.