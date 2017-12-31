القاهرة : الأحد 31 ديسمبر 2017
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الأحد 31/ديسمبر/2017 - 09:23 ص

الليلة.. حفل العام الجديد بمكتبة الإسكندرية

المايسترو شريف محيي
المايسترو شريف محيي الدين
نضال ممدوح
dostor.org/2007016

تشهد القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، حفل العام الجديد والذي ينظمه مركز الفنون بالمكتبة، في السابعة من مساء اليوم.

يحيي الحفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية، صوليست فرح الديباني «ميتزو سوبرانو»، قيادة المايسترو شريف محيي الدين، بالإضافة إلى فقرة تقدمها الصوليست داليا فاروق بقيادة المايسترو هشام جبر.

يشار إلى أن مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية هو منتدى لجميع الأساليب الفنية بمختلف الأنواع؛ حيث يسعى إلى تحقيق أهداف مكتبة الإسكندرية في كونها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر في المجال الفني.

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