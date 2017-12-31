الليلة.. حفل العام الجديد بمكتبة الإسكندرية

تشهد القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، حفل العام الجديد والذي ينظمه مركز الفنون بالمكتبة، في السابعة من مساء اليوم.



يحيي الحفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية، صوليست فرح الديباني «ميتزو سوبرانو»، قيادة المايسترو شريف محيي الدين، بالإضافة إلى فقرة تقدمها الصوليست داليا فاروق بقيادة المايسترو هشام جبر.



يشار إلى أن مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية هو منتدى لجميع الأساليب الفنية بمختلف الأنواع؛ حيث يسعى إلى تحقيق أهداف مكتبة الإسكندرية في كونها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر في المجال الفني.