ضبط مجرم متلبسا بسرقة فرامل القطارات فى الفيوم

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الفيوم، من ضبط «أ - ع - م»، 34 سنة، متلبسًا بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد؛ عبارة عن 5 قطعة فرامل خاصة بقطارات السكة الحديد من حوش المحطة مستخدمًا دراجة نارية «تروسيكل» من دون لوحات معدنية.



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإرتكابه الواقعة. وبالكشف عنه جنائيًا تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنح قسم شرطة الفيوم «تبديد» غيابى بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه.



أمر اللواء قاسم حسين قاسم، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرط النقل والمواصلات، باتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الفيوم وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة أول الفيوم وعرضه على النيابة.