الاحتلال اﻹسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال اﻹسرائيلي فجر اليوم الأحد، 10 فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية و10 آخرين في القدس.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، 9 فلسطينيين من بلدة العيسوية شرق القدس، كما اعتقلت شابا من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.



وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال وداهمت عدة منازل واعتقلت فلسطينيين اثنين من منزليهما في منطقة شارع سفيان ومخيم العين.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من سامح فاخوري وأحمد علاونة من قرية جبع على حاجز عسكري. كما اعتقلت شابين من منزليهما خلال عملية اقتحام لقرية المنشية في بيت لحم، وسلمت الأسير المحرر هشام الطيطي من مخيم العروب شمال الخليل، استدعاء لمراجعة مخابراته.