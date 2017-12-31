8 يناير.. التخطيط تنظم ورشة تدريبية للعاملين بإفريقيا

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن عقد ورشة عمل تدريبية، لمدة أسبوعين، في الفترة من الثامن إلى الثامن عشر من يناير، 2018بمدينة شرم الشيخ، لدعم قدرات العاملين بوزارات التخطيط والاقتصاد والمالية من الدول الإفريقية في مجالات بناء وإدارة الخطة الوطنية الإستراتيجية.



وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن: "أفريقيا بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، تمثل عمق استراتيجي مصري يجعل من ودعم الأشقاء لأفارقة واجب وطني".



وأضافت الوزيرة: "نحرص على الاضطلاع بالدور المصري الرائد على الصعيد الأفريقي عبر استمرار وتنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائنا من دول حوض النيل، وذلك تفعيلًا للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل التي انطلقت عام 2012 لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بحوض النيل".



وأشارت إلي أن وزارة التخطيط تنظم ورشة العمل تلك عن طريق التعاون بين معهد التخطيط القومي، الذراع البحثي للوزارة، والبنك الأفريقي الذي يمول الحدث، وذلك في إطار دعم الجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية في الملف الأفريقي، وتعزيز وتقوية العلاقات وبناء القدرات للأشقاء الأفارقة".