القاهرة : الأحد 31 ديسمبر 2017
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الأحد 31/ديسمبر/2017 - 09:04 ص

غلق بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجومائية

غلق بوغازي ميناء
علا غزال
dostor.org/2007005

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج، وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف الغندور أن قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ على سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.

وأكد اللواء بحري، مدحت عطية رئيس هيئة الميناء استمرار عمليات الشحن والتفري، ودخول وخروج الشاحنات من والي الميناء بشكل منتظم رغم غلق البوغاز.

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