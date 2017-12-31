واشنطن تخطط لتعزيز القوات الأفغانية بـ7 طائرات

تخطط القوات الجوية الأمريكية لشراء سبع طائرات من طراز "إليمنتور آي سي-208" لصالح القوات الجوية الأفغانية لدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة الأفغانية.



وقالت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم (الأحد) إن الطائرة مزودة بصواريخ موجهة من عيار 70 ملليمتر وصواريخ هيلفير "آي جي أم-114" من تصنيع شركة لوكيهد مارتن، وتأتى الطائرة بأجهزة استشعار، ومحدد للأهداف، وقادرة على ربط البيانات ولديها أنظمة حماية ذاتية.



وكان الجنرال لانس بانش، مدير العمليات المستقبلية في مقر القيادة الوسطى الأمريكية في أفغانستان قد أعلن في وقت سابق أن حجم القوات الجوية الأفغانية سيتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2023.