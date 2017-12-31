القاهرة : الأحد 31 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة والعظمى بالقاهرة 17
07:40 ص

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب وسط اليونان
05:40 ص

كوكب الشرق.. رحلة أم كلثوم من الموالد إلى العالمية
12:32 ص

بالصور.. جوجل يحتفل بليلة رأس السنة الميلادية
09:28 م

بـ«أسعار زمان».. 3 مطاعم جديدة من «عامر جروب»
09:26 م

ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا إلى مليار و657 مليون دولار
03:37 م

الإثنين.. الحكم على المتهمين بتفجير سفارة النيجر
03:18 م

تجديد حبس أمين شرطة فى «قتل متهم» بعين شمس
01:54 م

مصرع 9 أشخاص وإصابة 8 فى حادث على طريق سوهاج - البحر الأحمر
01:09 م

القبض على مدير بشركة بترول بالقاهرة ينصب على المواطنين بـ«آثار مُقلَّدة»
12:06 م

وزير الداخلية: إبعاد «فلسطينى» و«نيجيرى» خارج البلاد للصالح العام
11:52 ص

تجديد حبس 7 متهمين بـ«مبايعة داعش»
عالم
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 09:01 ص

واشنطن تخطط لتعزيز القوات الأفغانية بـ7 طائرات

واشنطن تخطط لتعزيز
وكالات
dostor.org/2007003

تخطط القوات الجوية الأمريكية لشراء سبع طائرات من طراز "إليمنتور آي سي-208" لصالح القوات الجوية الأفغانية لدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة الأفغانية.

وقالت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم (الأحد) إن الطائرة مزودة بصواريخ موجهة من عيار 70 ملليمتر وصواريخ هيلفير "آي جي أم-114" من تصنيع شركة لوكيهد مارتن، وتأتى الطائرة بأجهزة استشعار، ومحدد للأهداف، وقادرة على ربط البيانات ولديها أنظمة حماية ذاتية.

وكان الجنرال لانس بانش، مدير العمليات المستقبلية في مقر القيادة الوسطى الأمريكية في أفغانستان قد أعلن في وقت سابق أن حجم القوات الجوية الأفغانية سيتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2023.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

وسائل إعلام إسرائيلية: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» قريبًا

منذ يومين

أدلة خروج «فلول داعش» من سوريا تحت حماية عسكرية أمريكية

منذ يومين

منع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ بالعالم

منذ 5 أيام

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة

منذ 5 أيام

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش

منذ 6 أيام

وداعًا «توم & جيري» رحيل صانع الشخصيات الكارتونية بوب غيفنز

الآن

أبرزهم القوس والسرطان.. أبراج لا تقترب منها وقت الغضب

كوكب الشرق.. رحلة أم كلثوم من الموالد إلى العالمية

محمد أسامة.. العندليب القادم من أسيوط إلى «The Voice Kids»

عالم ناسا: «العلاج الجينى» لخلق سلاسة من البشر الخارقين

الأكثر قراءة

عاجل.. الأردن ترد على مزاعم تورط السعودية والإمارات في الانقلاب على الملك عبدالله

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

محمد أسامة.. العندليب القادم من أسيوط إلى «The Voice Kids»

ننشر اعترافات الإرهابى منفذ حادث كنيسة حلوان

ألبومات الصور

مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد في احتفالية «السلام»

توزيع الهدايا على الجماهير في لقاء الأهلي وأتلتيكو مدريد

عزاء الكاتب الصحفي صلاح عيسى

الزمالك يقتنص الفوز من الأسيوطى بهدف قاتل

نجم الساعة

«سفاح أطلس».. رحلة إرهابى «مار مينا» من بنى سويف إلى حلوان

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. الأردن ترد على مزاعم تورط السعودية والإمارات في الانقلاب على الملك عبدالله

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

محمد أسامة.. العندليب القادم من أسيوط إلى «The Voice Kids»

ننشر اعترافات الإرهابى منفذ حادث كنيسة حلوان

منوعات

أزمات النبيذ تجتاح المملكة المتحدة.. تعرّف على السبب

فيديوجراف.. «أردوغان في فرنسا وأتلتيكو في مصر» أبرز 5 أخبار اليوم

روماني حافظ يكسر الزمن بـ«في الأمكنة والبدايات»

المثقف

الليلة.. حفل العام الجديد بمكتبة الإسكندرية

ولاد الكار

غدا.. «الدستور» تطلق موقع «كشكول» لشؤون التعليم

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجدي: اسعَ وراء الأفكار الخلاقة

الصحة

عالم ناسا: «العلاج الجينى» لخلق سلاسة من البشر الخارقين

الدستور على فيسبوك
ads