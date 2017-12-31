عاجل.. قتيلان بالرصاص خلال تظاهرات إيران

أفادت وسائل إعلامية في إيران اليوم «الأحد» بمقتل شخصين في منطقة «دورود» بإقليم «لورستان» خلال احتجاجات على ارتفاع الأسعار.



ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية عن حبيب الله خوجاستيبور النائب الأمني لحاكم إقليم «لورستان» قوله إن اشتباكات اندلعت خلال تجمع غير قانوني في منطقة «دورود» مما أسفر عن مقتل شخصين، وذلك دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.



وكانت احتجاجات عارمة قد بدأت يوم الخميس الماضي في مدينة «مشهد» الإيرانية بسبب قضايا اقتصادية.. وقد انتقلت الاحتجاجات إلى مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.